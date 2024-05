Dybala agita le voci di mercato. Sui quotidiani: “Prove di separazione”, “Mette paura alla Roma”, “Vuole restare, ma…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro di Paulo Dybala agita i pensieri dei tifosi romanisti, ma soprattutto movimenta le pagine di calciomercato dei quotidiani. A scatenare le supposizioni sul suo possibile addio alla Roma in estate sono state le dichiarazioni rilasciate dall’argentino al The Athletic.

Parole contraddittorie, dove la Joya da una parte afferma di avere intenzione di restare in giallorosso (“Voglio vincere con la Roma“) ad altre dove strizza l’occhio a un’esperienza all’estero (“Ho sempre la curiosità e ti chiedi cosa faresti in Liga o Premier, dove ci sono grandi squadre e grandi giocatori“). Insomma, Dybala sembra tenersi la porta aperta a ogni possibile soluzione. Perchè a luglio, quando la clausola rescissoria tornerà ad attivarsi, nessuno sa ancora cosa potrebbe accadere.

I giornali oggi in edicola si scatenano. Per Il Messaggero quelle dell’argentino sono “prove di separazione“, per Tuttosport Dybala “mette paura alla Roma”, per Il Tempo il futuro della Joya “si tinge di tinte sempre più scure e imprevedibili“. Più ottimistica la versione di Leggo, che racconta come l’intenzione di Paulo sia quella di voler restare alla Roma. Ma molto dipenderà dai piani e dalle ambizioni del club, perchè la priorità di Dybala è quella di vincere qualcosa. Possibilmente in giallorosso.

Fonti: Il Messaggero / Tuttosport / Il Tempo / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!