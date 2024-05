Roma, oggi il test in Australia contro il Milan: occhi puntati su Dybala e sul baby Almaviva

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ultimo impegno per la Roma di questa stagione 2023/2024, con i giallorossi che in queste ore si trovano a Perth, in Australia, dove oggi alle 19 (le 13 in Italia) affronteranno il Milan in una sfida amichevole.

Tante le assenze nelle due squadre: De Rossi non potrà contare sui nazionali e sui Primavera, che stasera giocheranno la finale scudetto contro il Sassuolo. Occhi puntati soprattutto su Paulo Dybala, il cui futuro è più che mai incerto, ma anche sul baby Almaviva, il ragazzino a cui Totti aveva passato il testimone il giorno del suo addio consegnandogli simbolicamente la fascia da capitano.

La partita sarà visibile su Roma Tv+. Sugli spalti è prevista una grande cornice di pubblico: quasi 60mila biglietti venduti. Dopo la partita, i giallorossi faranno ritorno nella Capitale per il rompete le righe. L’appuntamento per la nuova stagione è ancora da fissare, ma il ritiro comincerà intorno alla metà del prossimo luglio.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!