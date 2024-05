Calciomercato Roma, per l’attacco l’obiettivo è Omorodion: si profila un duello col Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ spagnolo ma di chiare origini nigeriane, ha 20 anni e gioca in Liga. Si chiama Samuel Omorodion Aghehowa uno dei grandi obiettivi della Roma per il prossimo mercato estivo.

Visto che i giallorossi sembrano destinati a perdere Lukaku, il suo posto al centro dell’attacco potrebbe essere il giocatore dell’Atletico Madrid che quest’anno ha giocato in prestito all’Alaves.

Il possente centravanti (193 centimetri di altezza) è tra i primi nomi nella lista di Ghisolfi: quest’anno ha giocato 34 partite con la maglia degli spagnoli, realizzando 9 gol e un assist.

Nella lista dei sogni e dei prospetti della #Roma del futuro c’è anche il nome di Samu #Omorodion, centravanti spagnolo (Under 21) di 20 anni, in prestito al #DeportivoAlaves e di proprietà dell’#AtleticoMadrid. L’attaccante è seguito anche dal #Napoli. #calciomercato pic.twitter.com/IQ1ZQ1O2AN — Matteo De Santis (@matteodesant) May 20, 2024

Considerata la giovane età e le potenzialità dimostrate, il cartellino di Omorodion si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Sul nazionale spagnolo U21 c’è anche l’interesse del Napoli, a caccia del sostituto di Osimhen, destinato a lasciare gli azzurri a fine stagione. Probabile dunque un derby di mercato in estate.

