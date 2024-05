SERIE A, date e orari dell’ultimo turno di campionato: Empoli-Roma domenica alle 20:45

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sono stati appena resi noti giorni e orari del decisivo ultimo turno di campionato, in programma tra giovedì 23 e domenica 26 maggio.

La Roma sarà di scena al Castellani per affrontare l’Empoli, gara che verrà disputata domenica sera alle ore 20:45. Allo stesso orario anche le altre squadre in lotta per la salvezza.

Questo il programma completo della 38esima e ultima giornata di campionato:

CAGLIARI-FIORENTINA, giovedì 23 maggio ore 20.45

GENOA-BOLOGNA, venerdì 24 maggio ore 20.45

JUVENTUS-MONZA, sabato 25 maggio ore 18

MILAN-SALERNITANA, sabato 25 maggio ore 20.45

ATALANTA-TORINO, domenica 26 maggio ore 18

NAPOLI-LECCE, domenica 26 maggio ore 18

EMPOLI-ROMA, domenica 26 maggio ore 20.45

FROSINONE-UDINESE, domenica 26 maggio ore 20.45

LAZIO-SASSUOLO, domenica 26 maggio ore 20.45

VERONA-INTER, domenica 26 maggio ore 20.45