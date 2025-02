Calciomercato Roma, per Marmol c’è troppa distanza: ora Ghisolfi va a caccia dell’alternativa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tempo stringe. Manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale e la Roma fatica a trovare quei colpi che servirebbero a Ranieri per avere in mano una rosa completa con la quale affrontare gli impegni in campionato e nelle coppe.

Dopo aver ceduto Le Fee, Mario Hermoso e Zalewski, il tecnico aspetta almeno un paio di rinforzi prima dei domani sera, quando le contrattazioni verranno chiuse in attesa della prossima estate. L’impellenza è senza dubbio il difensore centrale: Ghisolfi sta cercando di aprire un varco nelle resistenze del Las Palmas per Mika Marmol, ma per ora senza successo.

Il centrale mancino ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro e gli spagnoli pretendono quella cifra per lasciar partire il difensore in queste ultime ore di mercato. Anche il Como si è fatto avanti, ma così come la Roma non ha messo sul piatto la somma della clausola. L’affare dunque sembra impantanato, con Ghisolfi che ora è costretto a guardarsi intorno.

L’alternativa più calda è Marco Di Cesare del Racing, 23 anni, centrale italo-argentino che era stato cercato dal ds francese oltre a Marmol. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Zeno Van Den Bosch, 21 anni, centrale belga dell’Anversa, così come Nicolò Bertola, anche lui 21enne, centrale dello Spezia in scadenza di contratto: servirebbero circa 5 milioni per portarlo subito a Roma. Ai giallorossi piace molto anche Koni De Winter del Genoa, ma i liguri non fanno sconti. Il tempo stringe, per Ghisolfi è il momento di scegliere: o si accontenta il Las Palmas, oppure bisogna virare su un altro obiettivo. E in fretta.

Giallorossi.net – G. Pinoli