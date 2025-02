Zalewski saluta la Roma: “Comunque vada a finire, grazie di tutto” (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’addio di Nicola Zalewski. Il calciatore italo-polacco si è trasferito all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Per il classe 2002 è la prima avventura lontano dalla Capitale.

L’esterno ha voluto salutare i tifosi capitolini con un post su Instagram: “Ciao Roma! Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera. Comunque vada a finire… GRAZIE DI TUTTO 💛❤️”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Zalewski (@nico_zale)