Calciomercato Roma, per Scamacca ora si fa avanti anche l’Inter: sondaggio con il West Ham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma e Inter di nuovo a sfidarsi sul mercato per l’attaccante, ma stavolta non c’è Morata al centro della contesa.

Il numero nove di cui parliamo è Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham su cui Tiago Pinto sta lavorando da tempo: stando a quanto racconta Sportitalia, nelle ultime ore l’Inter si è fatta sotto con il club inglese per un sondaggio esplorativo.

I nerazzurri, alla ricerca di un attaccante dopo gli addii di Dzeko e Lukaku, hanno bussato alla porta degli Hammers per conoscere le loro richieste. La Roma vorrebbe Scamacca in prestito, ma gli inglesi non hanno ancora aperto a questa soluzione.

Scamacca però è già in parola con la Roma, e l’Inter dovrà convincere anche il giocatore oltre che il West Ham.

Fonte: Sportitalia.com