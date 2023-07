Mourinho ricorda l’acquisto di Drogba: “Dicevano che non sapevi segnare…”. E Morata mette il “like”

NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho ha sempre avuto grandi attaccanti e uno dei migliori è stato sicuramente Didier Drogba, il quale fu fortemente voluto dallo Special One ai tempi del Chelsea.

Tramite un post su Instagram, l’allenatore della Roma ha ricordato l’acquisto dell’attaccante ivoriano, avvenuto esattamente diciannove anni fa:

“Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva essere un leader. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang“.

Parole che qualcuno ha interpretato come un sottile riferimento a Morata, anche lui spesso accusato di segnare poco. Intanto però il centravanti spagnolo sembra aver particolarmente gradito lo scatto condiviso da Mourinho, tanto da mettere il suo like al post dell’allenatore giallorosso. Particolare che non è passato inosservato ai romanisti.