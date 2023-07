CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 20 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:00 – CEDUTI I BABY PELLEGRINO E RUGGIERO – La Roma ha ceduto l’attaccante Mattia Ruggiero (19) e il centrocampista Alessandro Pellegrino (18) al Pineto, squadra di Serie C. Il primo lo scorso anno ha giocato con la Roma Primavera mentre il secondo era stato mandato in prestito al Latina. Entrambi sarebbero partiti a titolo definitivo. (sportitalia.com)

Ore 11:35 – L’AL SHABAB: “OFFERTA PER MORATA” – Un dirigente dell’Al Shabab rivela: “Abbiamo fatto un’offerta per Morata, speriamo di chiudere presto“….LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:20 – MORATA, O ROMA O JUVE – Dalla Spagna rivelano: Alvaro Morata (30) avrebbe scelto il suo futuro, e vuole tornare in Italia alla Roma o alla Juventus. Entrambi i club però sono frenati dalle cessioni. Scartata invece l’ipotesi Inter. (Radio Marca)

Ore 10:30 – NZOLA E DIA RESTANO IN CORSA – Mbala Nzola (26) e Boulaye Dia (26) non sono passati di moda a Trigoria: a Mourinho piacciono tanto e potrebbero presto tornare d’attualità. Solo che hanno un handicap per questa stagione: a gennaio potrebbero (non è detto) giocare la Coppa d’Africa. (Corriere dello Sport)

Ore 10:15 – KARSDORP, RICHIESTE DA ARABIA E MARSIGLIA – Possibili offerte in arrivo per Rick Karsdorp (28), terzino destro in esubero a Trigoria: per lui sondaggi di Marsiglia e alcuni club arabi. La Roma attende offerte. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – FATICATI CHIEDE LA CESSIONE – Il capitano della Primavera giallorossa Giacomo Faticanti (18) ha chiesto la cessione alla Roma dopo aver saputo di non rientrare nei piani di Mourinho…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – PELLEGRINI, NO ALL’ARABIA – L’Al Nassr ha provato a tentare Lorenzo Pellegrini (27) ma il capitano giallorosso ha stoppato sul nascere ogni proposta, rifiutandosi di ascoltare i dettagli della proposta saudita. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 8:00 – PAREDES NUOVA IDEA PER IL CENTROCAMPO – Non solo Renato Sanches. Anche Leandro Paredes (30) è finito nei radar della Roma, che pensa di riportarlo a Trigoria con la formula del prestito. (La Repubblica)

Ore 7:35 – MORATA, PRECEDENZA ALLA ROMA – Alvaro Morata (30) ha stoppato le avances dell’Inter, mettendo davanti la Roma. Ora però tocca a Friedkin decidere se affondare o meno il colpo. La cessione di Ibanez potrebbe sbloccare l’affare. (Corriere dello Sport)

