Calciomercato Roma, Pinto volerà a Londra la prossima settimana per chiudere l’affare Scamacca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – All in su Scamacca. Mister Josè Mourinho chiede a gran voce un attaccante, e Tiago Pinto sta per regalarglielo.

Stando a quanto scrive in questi minuti il portale Calciomercato.com, il West Ham non ha ricevuto le offerte che si aspettava per Scamacca e ora apre alla proposta della Roma, e cioè un prestito oneroso (a 4/5 milioni di euro) con riscatto vincolato dalle presenze stagionali del centravanti e dalla qualificazione della società giallorossa alla prossima Champions League a 22 milioni di euro.

La dirigenza degli Hammers punta a eliminare il vincolo riguardante le prestazioni del club capitolino, limitando il diritto di riscatto alle sole presenza dell’ex Genoa alla corte di Mourinho.

Il general manager Tiago Pinto volerà a Londra la prossima settimana per limare questi dettagli e chiudere l’affare, forte dell’accordo totale col giocatore.

Fonte: Calciomercato.com