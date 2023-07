Carnevali: “Scamacca farebbe bene a restare in Premier e non aver voglia di tornare alla Roma”

AS ROMA NEWS – Nel corso del programma Calcio Totale è intervenuto l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, parlando tra le altre cose anche del futuro di Gianluca Scamacca e di un suo possibile ritorno in Italia e in particolare alla Roma:

“Credo che per una società importante Scamacca potrebbe essere un ottimo acquisto. Ha delle caratteristiche straordinarie, con grandi potenzialità e con dei margini di crescita notevoli. Se fossi un club di prima fascia lo prenderei, se fossi in Scamacca però rimarrei ancora in Premier.

Ha fatto un solo anno, ha bisogno di ambientarsi, non conosceva la lingua ed ha avuto un infortunio che lo ha condizionato. Farebbe bene a rimanere ancora in Premier e non aver voglia di tornare in Italia, soprattutto alla Roma. In questo momento ha questo desiderio ma non so se faccia bene per lui“.

Su Frattesi: “Anche quest’anno festeggiamo una vendita importante, questo è stato l’anno di Frattesi. Una trattativa abbastanza lunga, con varie società interessate a lui. Alla fine, siamo riusciti a portarla a termine. È stata una vendita importante, abbiamo dato a lui la possibilità di approdare in un grande club mentre noi possiamo fare investimenti importanti portando avanti la politica dei giovani che è l’obiettivo della società, soprattutto italiani, in questo che sarà il nostro undicesimo anno in Serie A”.

Fonte: Rai 2