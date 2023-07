Niente prime scelte per Mou: restano Sanches e Scamacca, si prova a chiudere la prossima settimana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Concluso il capitolo cessioni degli esuberi con le partenze di Reynolds (fatta col Westerlo), Shomurodov (ufficiale il suo trasferimento al Cagliari), Vina (lunedì le visite col Sassuolo) e Villar (in trattativa da giorni col Granada), Tiago Pinto potrà concentrarsi sugli acquisti.

La prossima settimana sarà decisiva in tal senso: il general manager ha in programma un volo a Londra per provare a dare un’accelerata all’affare Scamacca, che la Roma ha lasciato cuocere al punto giusto in attesa che il West Ham si ammorbidisca sulla formula del trasferimento.

Sembra invece perdere consistenza l’ipotesi Morata: i costi dell’operazione al momento rendono l’affare impossibile. Lo spagnolo resta la prima scelta di Mourinho, ma per renderlo possibile serve un cambio netto di rotta dell’Atletico Madrid, che per ora resta fermo sulle sue richieste (20 milioni di euro).

Il piano C è rappresentato da Calvert-Lewin dell’Everton, acquistabile in prestito: sarebbe però la terza scelta del tecnico, e per questo al momento sembra essere un affare che la Roma tiene vivo come eventuale aggiunta a una delle altre.

Per il centrocampo, persi Frattesi e Sabitzer per ragioni economiche, è stato accantonato anche il giapponese Kamada, il terzo in ordine di preferenza di Mourinho per la mediana: troppo alte le richieste del calciatore, giudicate irricevibili da Pinto.

Resta in corsa dunque solo Renato Sanches, che la Roma conta di portarsi a casa all’inizio della prossima settimana: il PSG ora è impegnato in una tournée in Giappone, che il centrocampista portoghese sta seguendo dalla panchina. Ma al suo ritorno, il general manager giallorosso proverà a chiudere in prestito, forte dei buoni rapporti tra Friedkin e Al-Khelaifi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero