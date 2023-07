ROMA-ESTRELA: 4-0 (42′, 44′ Dybala, 72′ Llorente, 75′ Bove). Giallorossi in scioltezza, poker ai portoghesi

AS ROMA NEWS – Seconda amichevole ad Albufeira per la Roma in questo secondo ritiro che la squadra sta svolgendo in terra lusitana.

La squadra giallorossa affronterà questa sera l’Estrela Amadora, formazione neo promossa nel massimo campionato portoghese. Per Mourinho sarà l’occasione di vedere a che punto è la preparazione della squadra a meno di un mese dall’inizio del campionato.

Vi lasciamo alle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al consueto racconto in diretta del match. Buon divertimento.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. La Roma batte 4 a 0 l’Estrela Amadora: brilla Dybala, autore di una doppietta, in rete anche Llorente e Bove. Ottima la prestazione di Aouar. Portoghesi dominati e di fatto mai pericolosi.

90′ – Tre minuti di recupero.

82′ – Cambi Roma: dentro Boer, fuori Rui Patricio. Dentro anche Pisilli per Aouar.

78′ – Ammonito Mancini per un duro intervento.

75′ – POKER ROMA! BOVE! Bel taglio di Pagano premiato da Belotti, cross basso per Aouar che in scivolata non arriva sul pallone ma dietro di lui c’è Bove che col piatto fa quattro a zero!

72′ – TRIS ROMA! LLORENTE! Il difensore inizia l’azione, si inserisce in area e servito da Belotti calcia col destro potente sul primo palo e fa tre a zero!

70′ – Altri cambi Roma: dentro Karsdorp, Celik e Pagano, fuori Kristensen, Smalling e Dybala.

69′ – Ammonito Aloisio che stende platealmente Bove.

61′ – OCCASIONE ROMA: Dybala riconquista palla sulla trequarti e serve Spinazzola a sinistra, il terzino rientra sul destro e prova il tiro a giro, palla che esce non di molto.

60′ – Tre cambi Roma: dentro Spinazzola, Matic e Bove, fuori Zalewski, Cristante e El Shaarawy.

57′ – Per ora secondo tempo avaro di emozioni.

55′ – Roma schierata con un 3-4-2-1 con Aouar al fianco di Cristante e Dybala-El Shaarawy alle spalle di Belotti.

46′ – Girandola di cambi, questa la formazione ora in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Aouar, Cristante, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Belotti.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qua il primo tempo: Roma avanti di due gol, realizzati da Dybala nel finale. Brilla anche Aouar, non benissimo la difesa con Ndicka e Smalling apparsi un po’ in affanno. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

44′ – RADDOPPIO ROMA! Grande azione iniziata da Zalewski che pesca El Shaarawy al limite, palla dentro per Aouar che con un tocco morbido innesca Dybala, la Joya con la punta batte il portiere e realizza la doppietta personale!

42′ – GOL DELLA ROMA! Dybala lanciato in porta da un errore difensivo avversario, l’argentino batte il portiere con uno scavino. Giallorossi in vantaggio.

41′ – Dybala steso al limite, l’arbitro lascia correre, la palla arriva a El Shaarawy che calcia potente ma centrale: blocca il portiere.

37′ – Buona chance della Roma con un taglio di El Shaarawy che supera il diretto marcatore e prova a calciare in diagonale di prima intenzione, conclusione debole, blocca il portiere avversario.

35′ – OCCASIONE ESTRELA: disattenzione di Ndicka, azione dei portoghesi conclusa con un colpo di testa di Regis che termina sul fondo.

33′ – Ammonito Ndicka, piuttosto falloso in questa prima mezzora.

29′ – Ammonito Roland per un intervento in ritardo su Aouar.

27′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski scappa via a sinistra, si accentra e tira in porta: respinge il portiere avversario.

15′ – Gol annullato ad Aouar per fuorigioco di El Shaarawy, abbastanza netto.

9′ – Smalling di testa, su corner di Dybala, colpisce male a centro area e manda a lato.

6′ – PALO ROMA! Cristante lancia benissimo Dybala con un filtrante centrale, l’argentino solo davanti al portiere coglie il palo!

0′ – Fischia l’arbitro, comincia Roma-Estrela!

ROMA-ESTRELA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Dybala. All.: Mourinho.

A disp.: Rui Patricio, Llorente, Mancini, Celik, Karsdorp, Matic, Pagano, Bove, Pisilli, Spinazzola, Belotti.

ESTRELA AMADORA: Bruno Brigido, Gaspar, Miguel, Mansur, Jean, Joao Reis, Vito, Aloisio, Ronald, Regis, Ronaldo. All.: Sergio Vieira

A disp: –

