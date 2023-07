ROMA-ESTRELA 4-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata la seconda amichevole della Roma di questo ritiro in Algarve, impegnata questa sera contro i portoghesi dell’Estrela Amadora.

I giallorossi hanno calato il poker allo Estadio Municipal di Albufeira, vincendo nettamente per 4 a 0: a segno Dybala con una doppietta, in gol anche Llorente e Bove.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di un semplice test precampionato.

TOP DEL MATCH

Dybala – Solita storia: il fuoriclasse fa la differenza. Due gol e una qualità che spicca.

Aouar – L’altro talento di questa squadra: vuole prendere per mano la Roma con le sue doti, serve un pallone delizioso a Dybala per il raddoppio giallorosso, ma fa davvero bene per tutta la partita.

El Shaarawy – Un po’ troppo timido al momento di battere in porta, ma si muove bene da attaccante e partecipa in modo efficace alle azioni da gol della squadra.

Llorente – Ottimo ingresso in campo dello spagnolo, che brilla e non a caso segna anche il gol del momentaneo 3 a 0.

I giovani – Bene sia Bove, andato a segno, che Pagano, autore dell’assist. Il vivaio c’è e si vede.

Zero rischi – Svilar, Rui Patricio e Boer hanno assistito alla partita da spettatori.

FLOP DEL MATCH

Ndicka e Kristensen – Qualche errore di misura per il francese, troppo falloso e poco preciso negli interventi difensivi. Non brilla nemmeno il terzino danese: entrambi hanno ancora bisogno di tempo per inserirsi nel contesto di squadra.

Le carenze in attacco – Dybala ha fatto sentire poco la mancanza di un attaccante di livello, ma a questa squadra serve uno, se non due centravanti per fare la differenza.

Il livello dell’avversaria – La Roma ha vinto una partita senza storia, ma l’Estrela Amadora è sembrato poca cosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini