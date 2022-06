Calciomercato Roma, prese informazioni per Mbemba del Porto a parametro zero

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto ha preso informazioni per Mbemba, difensore centrale del Porto che lascerà il club lusitano a parametro zero.

Lo riferisce in questi minuti Flavio Maria Tassotti, giornalista di Tele Radio Stereo, su Twitter.

La Roma si è interessata al 27enne congolese e ha sondato l’entourage del calciatore, che però ha avanzato pretese piuttosto elevate di stipendio.

La richiesta di Mbemba è infatti di 3 milioni di euro all’anno. Tiago Pinto ha preso tempo, la Roma riflette.