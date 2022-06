Mourinho chiede de Paul a Pinto: costa 35 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Josè Mourinho ha fatto un nome molto preciso a Tiago Pinto per rinforzare la Roma: si tratta di Rodrigo De Paul, calciatore argentino ex Udinese.

Il trequartista 28enne non ha vissuto una stagione memorabile all’Ateltico Madrid e ora gli spagnoli stanno seriamente pensando di metterlo sul mercato fin da questa estate e rientrare dall’investimento fatto.

L’Atletico ha acquistato De Paul un anno fa pagandolo 35 milioni di euro dall’Udinese. Quest’anno l’argentino ha giocato 36 partite in Liga, realizzando 3 gol.

Il rendimento del giocatore non è stato all’altezza delle aspettative e gli spagnoli sono pronti a cederlo per quei 35 milioni spesi nell’estate del 2021.

Stando a quanto scrive Repubblica.it in questi minuti, Josè Mourinho ha espressamente chiesto De Paul come rinforzo ideale per una Roma che dovrà fare il salto di qualità durante questo mercato.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!