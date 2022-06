Dybala: “Futuro? Non ho ancora deciso niente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lascia ancora la porta aperta a ogni possibile soluzione Paulo Dybala, andato in gol ieri nel 3 a 0 dell’Argentina sull’Italia.

“”Futuro? Sono concentrato sulla nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all’Argentina”.

Al momento la destinazione più probabile per la Joya resta l’Inter, che ha avanzato un’offerta al giocatore in tempi non sospetti.

Ma la Roma sembra essere ancora in corsa: dall’Argentina hanno riferito di un triennale offerto dal club capitolino al giocatore. Per conoscere il futuro di Dybala bisognerà aspettare ancora qualche giorno.