Calciomercato Roma, pronta un’offerta di 3 milioni per Fabijan Krivak della Lokomotiv Zagabria

AS ROMA NEWS – Nonostante il contratto in scadenza, Tiago Pinto continua a lavorare per la Roma del futuro e ha messo gli occhi su un giovane talento croato.

Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, la Roma starebbe seguendo Fabijan Krivak della Lokomotiv Zagabria, trequartista mancino di 19 anni.

Il general manager sarebbe pronto a offrire 3 milioni di euro per assicurarsi il giovane calciatore croato, che in stagione ha collezionato 8 presenze e un assist nella HNL.

Fonte: Tuttomercatoweb.com