Da Matic a Solbakken, quanti flop: lontano dalla Roma spariscono

AS ROMA NEWS – Qual è stata la parabola dei calciatori che hanno abbandonato la Roma durante il mercato estivo? Nel complesso, il loro destino sembra non essere dei migliori. A partire da Nemanja Matic, fuggito al Rennes per 2,5 milioni, alla ricerca di nuovi equilibri dopo un addio turbolento, fino a oggi, ha disputato appena 10 partite, collezionando 5 cartellini gialli.

Le cose non vanno molto meglio per Roger Ibanez, difensore ceduto agli arabi dell’Al Ahli per 30 milioni. Lì, sembra essere invecchiato prematuramente, alternando buone prestazioni a errori clamorosi. Non sta facendo grandi cose nemmeno Justin Kluivert, acquistato dal Bournemouth per 11,5 milioni più 1,5 di bonus. L’olandese non sta avendo un impatto significativo dopo la buona stagione al Valencia. Il suo rendimento in campionato è altalenante, con nove presenze e nessun gol.

Sorte ancora peggiore per Ola Solbakken, giocatore che è ancora sotto il controllo della Roma: il norvegese sta deludendo parecchio in Grecia, dove con la maglia dell’Olympiacos non ha segnato nemmeno un gol, finendo per occupare un ruolo da riserva. Situazione simile per Carles Perez al Celta Vigo, e lo stesso vale per Eldor Shomurodov nel Cagliari di Ranieri. L’unico calciatore minimamente rivitalizzato è Matias Vina, rinforzo del Sassuolo inghiottito nella lotta per la salvezza, che scende in campo con una discreta continuità.

Fonte: Corriere dello Sport