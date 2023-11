Ritiro estivo, è derby con la Lazio: senza Mou la Roma sonda Auronzo di Cadore

NOTIZIE ROMA CALCIO – Si profila un possibile derby tra Roma e Lazio per il prossimo ritiro estivo, che con l’addio di Josè Mourinho potrebbe non essere più svolto in Portogallo, ma di nuovo in Italia.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero, dopo sedici anni di egemonia biancoceleste, alcuni organizzatori per conto della Roma hanno sondato la disponibilità di Auronzo di Cadore per la sede del ritiro del prossimo luglio.

I giallorossi però dovranno aspettare prima una decisione della Lazio: ad aprile la Media Sport Event di Gianni Lecché ha siglato un accordo-mandato con il comune del Cadore che dà la priorità al club biancoceleste sino a marzo per firmare un biennale (2024 e 2025) da 500mila euro l’anno sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Il contratto è da mesi sul tavolo, Lotito aspetta da Sarri l’ultimo cenno per mettere tutto nero su bianco, ma ora bisogna fare in fretta: restano cinque mesi per escludere l’invasione giallorossa del campo Zandegiacomo.

Fonte: Il Messaggero