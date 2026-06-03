Calciomercato Roma: proposto lo scambio Dovbyk-Scamacca, no dell’Atalanta

L’attacco della Roma potrebbe cambiare profondamente volto nelle prossime settimane. Tra le priorità del club non ci sono soltanto i rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini, ma anche alcune cessioni considerate necessarie per alleggerire il reparto e finanziare le operazioni in entrata. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, tra i giocatori destinati a lasciare Trigoria ci sarebbero Artem Dovbyk e Robinio Vaz. Situazioni diverse, ma accomunate da un futuro che appare sempre più lontano dalla Capitale.

Per quanto riguarda Dovbyk, l’attaccante ucraino non è mai riuscito a convincere pienamente Gasperini. A complicare ulteriormente il suo percorso è stato il lungo infortunio che ne ha limitato fortemente l’impiego nell’ultima stagione, rendendo più difficile anche una cessione a titolo definitivo alle condizioni sperate dalla Roma.

Per questo motivo il club giallorosso avrebbe provato a percorrere una strada alternativa. La società avrebbe infatti sondato l’Atalanta proponendo uno scambio tra centravanti: Dovbyk a Bergamo e Gianluca Scamacca a Trigoria. L’idea nasce anche dalla stima che Gasperini continua ad avere nei confronti dell’attaccante romano, considerato un profilo ideale per il suo sistema di gioco.

Il tentativo, però, non avrebbe prodotto gli effetti sperati. L’Atalanta ha infatti respinto la proposta, chiudendo almeno per il momento alla possibilità di uno scambio tra i due attaccanti. A questo punto la soluzione più concreta per Dovbyk resta quella di una cessione in prestito. L’obiettivo sarebbe consentire al giocatore di ritrovare continuità e valorizzarsi nuovamente, nella speranza di poter poi monetizzare in futuro con una cessione a titolo definitivo.

Destino simile anche per Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese viene considerato ancora acerbo e avrebbe bisogno di accumulare esperienza e minuti lontano da Trigoria. Per questo la strada del prestito appare oggi la più probabile anche per lui.

LEGGI ANCHE – Roma, parte l’assalto a Greenwood. Di Marzio: “Previsti colloqui col Marsiglia”

Fonte: Corriere della Sera