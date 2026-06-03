Calciomercato Roma: proposto lo scambio Dovbyk-Scamacca, no dell’Atalanta

L’attacco della Roma potrebbe cambiare profondamente volto nelle prossime settimane. Tra le priorità del club non ci sono soltanto i rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini, ma anche alcune cessioni considerate necessarie per alleggerire il reparto e finanziare le operazioni in entrata. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, tra i giocatori destinati a lasciare Trigoria ci sarebbero Artem Dovbyk e Robinio Vaz. Situazioni diverse, ma accomunate da un futuro che appare sempre più lontano dalla Capitale.
Per quanto riguarda Dovbyk, l’attaccante ucraino non è mai riuscito a convincere pienamente Gasperini. A complicare ulteriormente il suo percorso è stato il lungo infortunio che ne ha limitato fortemente l’impiego nell’ultima stagione, rendendo più difficile anche una cessione a titolo definitivo alle condizioni sperate dalla Roma.
Per questo motivo il club giallorosso avrebbe provato a percorrere una strada alternativa. La società avrebbe infatti sondato l’Atalanta proponendo uno scambio tra centravanti: Dovbyk a Bergamo e Gianluca Scamacca a Trigoria. L’idea nasce anche dalla stima che Gasperini continua ad avere nei confronti dell’attaccante romano, considerato un profilo ideale per il suo sistema di gioco.
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Il tentativo, però, non avrebbe prodotto gli effetti sperati. L’Atalanta ha infatti respinto la proposta, chiudendo almeno per il momento alla possibilità di uno scambio tra i due attaccanti. A questo punto la soluzione più concreta per Dovbyk resta quella di una cessione in prestito. L’obiettivo sarebbe consentire al giocatore di ritrovare continuità e valorizzarsi nuovamente, nella speranza di poter poi monetizzare in futuro con una cessione a titolo definitivo.
Destino simile anche per Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese viene considerato ancora acerbo e avrebbe bisogno di accumulare esperienza e minuti lontano da Trigoria. Per questo la strada del prestito appare oggi la più probabile anche per lui.
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Fonte: Corriere della Sera