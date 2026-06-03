Roma, arriva la prima plusvalenza: ufficiale il riscatto dell’Elche di Sangaré per 4,5 milioni

La Roma mette a segno la prima operazione utile sul fronte plusvalenze. Buba Sangaré lascia infatti definitivamente il club giallorosso e proseguirà la propria carriera in Spagna con la maglia dell’Elche.
Dopo il prestito della scorsa sessione invernale, il club spagnolo ha deciso di puntare con convinzione sul giovane terzino classe 2007, comunicando alla Roma la volontà di esercitare il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Una decisione maturata dopo i mesi trascorsi in Liga, dove Sangaré è riuscito a trovare continuità e spazio, collezionando 12 presenze in campionato.
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Per la società giallorossa si tratta di un’operazione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. Il giocatore era stato acquistato nell’estate del 2024 per circa 1,5 milioni di euro e la sua cessione genera quindi una plusvalenza che contribuisce al percorso di avvicinamento agli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno.
L’accordo tra i due club, ufficializzato in questi minuti, prevede inoltre che la Roma mantenga il 20% sulla futura plusvalenza derivante da un’eventuale rivendita del calciatore, oltre a un diritto di prelazione che consentirà ai giallorossi di monitorare da vicino la crescita del giovane talento spagnolo.
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Redazione Giallorossi.net
Grazie, Buba.
Sarai sempre il nostro migliore buon amico.
Mi piacciono le condizioni mantenute dalla Roma!
Così si fa!
FORZA ROMA
1 2 3 daje con lo avrei tenuto
vedove di Bubba tra 3…2…1…
così come verranno quelle di Saud e Eddine.
era un bravo ragazzo, educato, mai una parola in italiano.
non mi sembrano male come condizioni .. buona operazione
Ottima notizia, se così fosse la Plusvalenza sarebbe di circa 3,6 milioni di €, oltre al.fatto xhe la Roma manterrá un controllo sul Calciatore
la plusvalenza è netta, ossia 4,5 milioni. non ci sono quote non ammortizzate, il milione e mezzo che ci è costato è stato tutto ammortizzato. Non vedo i 3,6 milioni di cui parli da dove saltino fuori. al massimo rimane un anno di ammortamento, spiccioli.
Buona fortuna Buba, un giorno avrai il tuo peschereccio di gamberi.
(per pochi)
Grande Fosest Gump
Ah, Matteo, Avercelo, un peschereccio!
Sangaré il prox anno al Manchester City per 50 milioni, film già visto
Vedove di Sangare ? NO
Vedove di Ghisolfi ?
Il tempo e galantuomo :
Sangare Le Fee Ryan Dahl SOULE DOVBYK Abdullhamid KONE HERMOSO Hummels RENSCH GOLLINI Salah Eddine.
Nb
Dovbyk lo scorso anno 12 gol in serie A
quest’anno 3 gol 1 assist giocando 386 minuti
da infortunato difficile fare gol.
Tutto bello e interessante, ma se siamo senza DS chi ha gestito l’ operazione? Credo in questo momento D’ Amico non possa operare ufficialmente.
Perchè la prima plusvalenza. I 4,5 M€ dovrebbero essere tutta plusvalenza o quasi, visto l’acquisto (ormai 3 anni fa) a 1,5 M€
A me risulta: LeFee bonus 4 M€ e Shomurodov riscatto 2,8 M€. Tutti in questo bilancio
Sarebbero gìà 11,3 M€
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.