Roma, arriva la prima plusvalenza: ufficiale il riscatto dell’Elche di Sangaré per 4,5 milioni

La Roma mette a segno la prima operazione utile sul fronte plusvalenze. Buba Sangaré lascia infatti definitivamente il club giallorosso e proseguirà la propria carriera in Spagna con la maglia dell’Elche.

Dopo il prestito della scorsa sessione invernale, il club spagnolo ha deciso di puntare con convinzione sul giovane terzino classe 2007, comunicando alla Roma la volontà di esercitare il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Una decisione maturata dopo i mesi trascorsi in Liga, dove Sangaré è riuscito a trovare continuità e spazio, collezionando 12 presenze in campionato.

Per la società giallorossa si tratta di un’operazione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. Il giocatore era stato acquistato nell’estate del 2024 per circa 1,5 milioni di euro e la sua cessione genera quindi una plusvalenza che contribuisce al percorso di avvicinamento agli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno.

L’accordo tra i due club, ufficializzato in questi minuti, prevede inoltre che la Roma mantenga il 20% sulla futura plusvalenza derivante da un’eventuale rivendita del calciatore, oltre a un diritto di prelazione che consentirà ai giallorossi di monitorare da vicino la crescita del giovane talento spagnolo.

Redazione Giallorossi.net