Facebook RSS X

Roma, arriva la prima plusvalenza: ufficiale il riscatto dell’Elche di Sangaré per 4,5 milioni

15
715

La Roma mette a segno la prima operazione utile sul fronte plusvalenze. Buba Sangaré lascia infatti definitivamente il club giallorosso e proseguirà la propria carriera in Spagna con la maglia dell’Elche.

Dopo il prestito della scorsa sessione invernale, il club spagnolo ha deciso di puntare con convinzione sul giovane terzino classe 2007, comunicando alla Roma la volontà di esercitare il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Una decisione maturata dopo i mesi trascorsi in Liga, dove Sangaré è riuscito a trovare continuità e spazio, collezionando 12 presenze in campionato.

LEGGI ANCHE – Sangarè all’Elche: le cifre dell’affare, la percentuale sulla plusvalenza e il diritto di prelazione

Per la società giallorossa si tratta di un’operazione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. Il giocatore era stato acquistato nell’estate del 2024 per circa 1,5 milioni di euro e la sua cessione genera quindi una plusvalenza che contribuisce al percorso di avvicinamento agli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno.

L’accordo tra i due club, ufficializzato in questi minuti, prevede inoltre che la Roma mantenga il 20% sulla futura plusvalenza derivante da un’eventuale rivendita del calciatore, oltre a un diritto di prelazione che consentirà ai giallorossi di monitorare da vicino la crescita del giovane talento spagnolo.

LEGGI ANCHE – Non solo Ndicka: l’Inter ora pensa a Mancini per il dopo Bisseck

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCalciomercato Roma: proposto lo scambio Dovbyk-Scamacca, no dell’Atalanta
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

15 Commenti

  6. Ottima notizia, se così fosse la Plusvalenza sarebbe di circa 3,6 milioni di €, oltre al.fatto xhe la Roma manterrá un controllo sul Calciatore

    • la plusvalenza è netta, ossia 4,5 milioni. non ci sono quote non ammortizzate, il milione e mezzo che ci è costato è stato tutto ammortizzato. Non vedo i 3,6 milioni di cui parli da dove saltino fuori. al massimo rimane un anno di ammortamento, spiccioli.

  9. Vedove di Sangare ? NO
    Vedove di Ghisolfi ?
    Il tempo e galantuomo :
    Sangare Le Fee Ryan Dahl SOULE DOVBYK Abdullhamid KONE HERMOSO Hummels RENSCH GOLLINI Salah Eddine.
    Nb
    Dovbyk lo scorso anno 12 gol in serie A
    quest’anno 3 gol 1 assist giocando 386 minuti
    da infortunato difficile fare gol.

  10. Tutto bello e interessante, ma se siamo senza DS chi ha gestito l’ operazione? Credo in questo momento D’ Amico non possa operare ufficialmente.

  11. Perchè la prima plusvalenza. I 4,5 M€ dovrebbero essere tutta plusvalenza o quasi, visto l’acquisto (ormai 3 anni fa) a 1,5 M€
    A me risulta: LeFee bonus 4 M€ e Shomurodov riscatto 2,8 M€. Tutti in questo bilancio
    Sarebbero gìà 11,3 M€

  12. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings