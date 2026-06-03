Calciomercato Roma, dal Portogallo: i giallorossi insistono per Obrador, costa 9 milioni

La Roma continua a muoversi alla ricerca di rinforzi per le corsie laterali e nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Rafael Obrador. Il laterale spagnolo, reduce dall’esperienza al Torino, è rientrato al Benfica dopo che il club granata ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Il termine per l’acquisto definitivo era fissato al 31 maggio e prevedeva un esborso di 9 milioni di euro. Una cifra che il Torino ha scelto di non investire, consentendo così al Benfica di riaccogliere il giocatore e di tornare ad ascoltare eventuali offerte provenienti da altri club.

Secondo quanto riportato da ojogo.pt, la Roma segue da tempo il profilo del classe 2004 e ne ha monitorato con attenzione il rendimento nel corso dell’ultima stagione. I giallorossi starebbero valutando il giocatore come possibile rinforzo per la fascia sinistra, un reparto destinato a subire cambiamenti durante l’estate.

Il Benfica sarebbe disposto a cedere Obrador alle stesse condizioni economiche previste per il Torino, ovvero per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Una valutazione considerata accessibile per un calciatore giovane e con ampi margini di crescita.La situazione sulle corsie mancine della Roma resta infatti tutta da definire. Tsimikas ha già lasciato Trigoria dopo il mancato riscatto, mentre il futuro di Angelino continua a essere oggetto di valutazioni. In questo scenario, l’arrivo di un nuovo esterno rappresenta una delle priorità individuate dalla società e dallo staff tecnico.

Fonte: ojogo.pt