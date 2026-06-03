FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 3 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Alajbegovic, il Bayer chiede 20-25 milioni

Kerim Alajbegovic continua a spingere per trasferirsi alla Roma, attratto dalla Champions League e dalla possibilità di lavorare con Gasperini. Il Bayer Leverkusen valuta il talento bosniaco tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre Miralem Pjanic starebbe seguendo da vicino l’operazione. Sul classe 2006 restano vigili anche Napoli, Fiorentina, Atalanta e diversi club inglesi, mentre Gasperini apprezza il profilo ma vorrebbe maggiori garanzie di esperienza per affrontare la Champions. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 – Sponsor, torna Barilla per il centenario?

Lavori in corso in casa Roma anche nel marketing: si lavora allo sponsor di retro maglia per l’allenamento che ha visto anche il suggestivo ritorno di Barilla in vista del centenario. (Leggo)

Ore 7:20 – Sfida Roma-Napoli per Dodô: Allegri prova il sorpasso

Dodô resta uno degli obiettivi della Roma per rinforzare le corsie esterne, ma sul brasiliano è forte anche il pressing del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro, complice il contratto in scadenza nel 2027. I giallorossi possono contare sul rapporto di amicizia tra Dodô e Wesley, mentre i partenopei gli garantirebbero un ruolo centrale nel progetto di Massimiliano Allegri. (Gazzetta dello Sport)

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