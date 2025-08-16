Calciomercato Roma, proseguono le trattative per Sancho e Bailey: gli aggiornamenti

La Roma non molla Jadon Sancho e Leon Bailey. Massara sta portando avanti parallelamente le due trattative, e l’intenzione di chiuderle prima dell’inizio del campionato.
Per l’attaccante del Manchester United c’è un’intesa di massima già raggiunta con il club inglese per un trasferimento a titolo definitivo a 23 milioni di euro. Resta da trovare l’accordo con il calciatore e i suoi agenti: stipendio, bonus e commissioni sono al centro dei colloqui con Massara. Servirà ancora qualche giorno per poter arrivare alla fumata bianca, col calciatore che deve ancora aprire in modo deciso alla destinazione giallorossa.
In stato avanzato anche la trattativa con l’Aston Villa per Leon Bailey: l’affare si farà in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ancora non è stata trovata l’intesa sulle cifre con il club inglese. Intanto il giocatore non è stato convocato da Emery per la partita di oggi contro il Newcastle valida per la prima giornata di Premier League.
“Non è disponibile per domani perché è in trattative per la possibilità di andare via“, ha detto Emery alla vigilia dell’esordio in campionato a proposito di Leon Bailey. “Accetteremo la sua decisione, sia nel caso in cui decida di andarsene sia nel caso in cui decida di restare qui”.
Giallorossi.net – G. Pinoli
A Leon, ma do vai, resta a Birmingham, sai com’è, chi lascia la strada vecchia per la nuova…….
ci sta, non sono trattative semplici con questo genere di calciatori, portiamo pazienza, la porto molto piu volentieri con questi club/giocatori che con quelli brasiliani dopo ciò che è successo
sottoscrivo, senza ombra di dubbio, se non altro per la serieta’…
Meglio Elmas che Sancho il primo già ben rodato con il gioco italiano e da un costo decisamente più basso aggiungere qualche milione e arrivi a prendere Krstovic
El Shaarawy, Elmas, Krstovic, Ferguson, Dybala, Soulè
Se si vende bene Dovbyk da acquistare un clone di Konè
Io proverei uno scambio con il Parma, Baldanzi per Bernabè
Direi di chiudere subito per tutti e due e metterli a disposizione del mister
spero che entrambi, se decidono di raggiungerci, non la mandino troppo per le lunghe…
…ps anche del polacchetto, assoluto sconosciuto, si sono perse le tracce. fatto, fatto,ma uno stillicidio pure per questo, che alla fine pagheremo quasi il doppio delle cifre originariamente circolate
La Roma ha bisogno di giocatori coi zamponi (Bailey) capaci di sparare bordate e non di mingherlini che tirano loffie.
Pellegrini tira certe mozzarelle de bufala ma è alto 1,80…
Ancora dietro a sancho panza? Ancora?..Non ci vuole venire e aspetta il dortmund.Chiesa non ha insegnato nulla?..Viriamo alla svelta su altro.
Il Borussia che si inserisce è come Nacho e Bleardi e Frattesi che vengono a Roma allenati da Ancellotti 😄😄
Ma il ragazzino polacco quando arriva invece? Mi sa che sta in fila sul raccordo sul pullman che lo porta alla stazione tiburtina
Ma voi veramente pensate di saperne di più di Gasperini,Massara e Ranieri?
ma questo sancho ? ho visto lo score ed è raccapricciante
Bailey 28 anni, 377 presenze = 76 gol 68 assist.
Sancho va verso i 26 anni, 326 presenze = 94 gol 94 assit.
Certo non hanno i numeri di Salah, ma a quei prezzi è normale.
Sarebbero 2 ottimi acquisti, e da quando mancano Gervinho e Salah che non abbiamo giocatori con queste caratteristiche, se poi aggiungiamo che saranno sottoposti alla cura Gasp, sono fiducioso. E per fiducioso non intendo certo lo scudetto………………………
