Calciomercato Roma, proseguono le trattative per Sancho e Bailey: gli aggiornamenti

La Roma non molla Jadon Sancho e Leon Bailey. Massara sta portando avanti parallelamente le due trattative, e l’intenzione di chiuderle prima dell’inizio del campionato.

Per l’attaccante del Manchester United c’è un’intesa di massima già raggiunta con il club inglese per un trasferimento a titolo definitivo a 23 milioni di euro. Resta da trovare l’accordo con il calciatore e i suoi agenti: stipendio, bonus e commissioni sono al centro dei colloqui con Massara. Servirà ancora qualche giorno per poter arrivare alla fumata bianca, col calciatore che deve ancora aprire in modo deciso alla destinazione giallorossa.

In stato avanzato anche la trattativa con l’Aston Villa per Leon Bailey: l’affare si farà in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ancora non è stata trovata l’intesa sulle cifre con il club inglese. Intanto il giocatore non è stato convocato da Emery per la partita di oggi contro il Newcastle valida per la prima giornata di Premier League.

“Non è disponibile per domani perché è in trattative per la possibilità di andare via“, ha detto Emery alla vigilia dell’esordio in campionato a proposito di Leon Bailey. “Accetteremo la sua decisione, sia nel caso in cui decida di andarsene sia nel caso in cui decida di restare qui”.

Giallorossi.net – G. Pinoli