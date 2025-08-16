Calciomercato Roma, Udinese e Bologna su Baldanzi: Gasp dice sì alla cessione

Tommaso Baldanzi può lasciare la Roma. Gli imminenti arrivi di Sancho e Bailey, fa sapere la redazione di Sportmediaset, chiudono ancora di più lo spazio all’ex Empoli che ha voglia di giocare ed è pronto ad ascoltare offerte.
Per il tecnico Gasperini il calciatore non è incedibile e Massara vorrebbe privarsene a titolo definitivo. Baldanzi sta suscitando l’interesse di diversi club italiani: hanno chiesto informazioni sia Udinese che Bologna, che però lo vorrebbero in prestito.
Le trattative potrebbero scaldarsi nelle prossime ore, con la Roma disponibile a valutare soluzioni alternative per Baldanzi. Il trequartista può salutare Trigoria dopo un anno e mezzo dal suo arrivo nella Capitale.
Fonte: Sportmediaset
era ora, un acquisto del tutto sbagliato. piccolo , inconcludente, soldi buttati
Andrei con prudenza a dare queste valutazioni perentorie su Baldanzi: il ragazzo, alle prese con un livello più elevato e con un contesto, contingente (4 allenatori cambiati in un anno è mezzo), ha si reagito al 50٪ di quel che si attendeva, ma ha imparato molto. Udinese e Bologna potrebbero essere, al momento, la dimensione giusta per sbloccarlo. E quindi un prestito con un buon diritto (cioe con potenziale plusvalenza tra 1 anno, quando ci servirà come il pane), unito a un ragionevole controriscatto, non sarebbero affatto un cattivo affare.
Ciao Tommaso.
Grazie delle giocate, dei gol, del tuo contributo sempre deter…ah no, scusa.
Grazie del..
Di…
Vabbè, grazie.
Non sono d accordo, rimane un ottimo giocatore. Mi dispiacerebbe vederlo partire ed eviterei il Bologna, non vorrei il gol dell ex alla prima di campionato .
Un acquisto senza alcun senso poi quando vuoi rivenderlo solo prestto con diritto di riscatto.
Baldanzi invece è un bel giocatorino
Acquisto fatto in prospettiva, pagato pogo in comodissime rate, se non erro. Dopo un anno e mezzo si può tranquillamente darlo in prestito con diritto etc…
in prestito al Bologna dal 24 agosto
Semplicemente non e’ adatto al gioco di Gasperini, quindi privarsene non e’ uno sbaglio.
Beppe Riso sta uscendo da Trigoria. FRS
La Roma deve giocare una partita difficile. Quella di ricavare denaro e togliersi ingaggi mostruosi non vendendo giocatori utili a una crescita sportiva ed economica. Per questo motivo se riuscisse a liberarsi di: Kumbulla, Hermoso, Pellegrini, Baldanzi e in certo senso tagliare l’ingaggio di Dybala vincerebbe la partita più difficile, quella di crescere come squadra che come stabilità economica nel rispetto delle regole Uefa.
lo darei solo in prestito
Se dovesse andare al Bologna subito gol dell’ex. Stra-Sicurp
però…oggi Gasp ha detto si alla cessione di Baldanzi…ieri probabilmente era in ferie visto che nessun giornalista AFFIDABILE (come vengono chiamati da queste parti …) lo ha nominato nella storiella su Konè.
Fin dal suo arrivo nella capitale l’ho ritenuto un giocatore anacronistico, impresentabile nel calcio moderno. Se veramente ci fossero queste richieste (ma sono molto scettico in proposito) è da piazzare senza alcuna esitazione.
qualcuno ha visto poco le partite della nazionale 😉
Un bravo ragazzo con evidenti carenze.. E’ altro quello che a noi ora occorre.
Basta regalare giocatori almeno 15 milioni altrimenti niente
il fisico proprio non ce l’ha, abbinato a poca qualità,un acquisto inutile!!!!!
in effetti i numeri sono impietosi, in un anno e mezzo , pur avendo avuto moltissime opportunita’ , nel senso di minutaggio e presenze , non e’ riuscito mai ad essere incisivo, vado a braccio un paio di gol e altrettanti assist, forse Roma per il momento non e’ la sua dimensione e da altre parti potrebbe rilanciarsi. Una cessione a titolo definitivo credo sia una chimera, per non fare minusvalenza lo si dovrebbe piazzare a 10/12 , difficile trovare un estimatore
Appena arrivato mi sembrava forte ma con il tempo si è rivelato completamente inconcludente.
Sono club in cui il giocatore può trovare continuità e dire la sua. Quando tutte le parti in causa ci guadagnano è il segno della bontà dell’affare.
Finalmente, questi sono i giocatori che non spostano niente a Roma, da cui attingere risorse per investire, non Kone, il più forte giocatore in rosa, anche solo per ingaggi risparmiati, dopo Saud, Solbakken, Kumbulla, ora Cherubini, Darboe, Eddine, il sogno sarebbe anche via Hermoso, Lollo, poi ancora Dovbyk e Paulino ma dipende da loro e da Gasperini.
Da vendere immediatamente 10 ml prestito con obbligo a babbo morto basta che sparisce da Trigoria
Daje un altro dei tanti mezzi giocatori acquistati in questi anni, che può andare via.. Sostituiamoli con giocatori completi di tecnica e fisico
ma magari lo si vendesse a 12/13 mln
ma uno scambio con solet come vi pare?
se deve andare al Bologna dopo la partita di sabato altrimenti sicuro ci purga.
Secondo me è una cavolata venderlo con così tanta leggerezza
è dura farci plusvalenza…
Gasperini sta facendo piazza pulita dei giocatori che non sono una sua scelta, comunque anche con Ranieri ce ne sono alcuni che giocavano saltuariamente, e Baldanzi è uno di questi… Se guardiamo bene gli unici che si salvano dal repulisti sono Svilar, Mancini Soule’ è Kone’, per il resto se capitasse una buona offerta sarebbero tutti in in partenza, Dybala compreso…
Baldanzi è un buon giocatore e non mi è dispiaciuto quando ha giocato, certo se fisicamente fosse ancora più prestante, sarebbe un giocatore ancora più forte, ma forse meno veloce, che è una delle sue armi. Poi forse per Gasperini non va bene o con qualcuno dobbiamo fare cassa. L’impegno c’è stato e qualche volta ci ha pure tolto qualche castagna dal fuoco. Comunque spero che lo vendano ad un prezzo adeguato, meno di quindici, sarebbe un regalo.
Si può dare anche il prestito con diritto di riscatto a 20 pippi. Il giocatore non è scarso e si può rivendere bene anche il prossimo anno i veri scarsi sono i celik,cristante, salah dei poveri e non me fa impazzire anche reinch anche il faraone e pellegrini sono due piombi .
Calciatore molto simile a Soule’ e Dybala ma tre giocatori di questo spessore e altezza sono troppi, anche i ruoli abbastanza simili, pertanto se la cessione di Baldanzi porta altri giocatori veloci e di grande tecnica ben venga la cessione o prestito.✨
Baldanzi è un giovane in crescita, bloccato più dalla presenza di giocatori più importanti nel suo ruolo naturale, dietro le punte. Un acquisto strano in effetti, più per sostituire Dybala che per fare il salto. Così non ha potuto giocare molto, ma sempre convocato in U21 dove invece faceva vedere le proprie doti fra i pari età risultando il miglior marcatore italiano.
Non ha avuto modo di prendersi una maglia, ma il talento lo ha e chi ne dubita ci capisce poco di calcio. Roma non è la piazza adatta a lui e un prestito con diritto di riscatto alto sarà una ottima plusvalenza. Bologna potrebbe dargli modo di farcelo rimpiangere.
Buona fortuna!
