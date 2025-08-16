Calciomercato Roma, Udinese e Bologna su Baldanzi: Gasp dice sì alla cessione

Tommaso Baldanzi può lasciare la Roma. Gli imminenti arrivi di Sancho e Bailey, fa sapere la redazione di Sportmediaset, chiudono ancora di più lo spazio all’ex Empoli che ha voglia di giocare ed è pronto ad ascoltare offerte.

Per il tecnico Gasperini il calciatore non è incedibile e Massara vorrebbe privarsene a titolo definitivo. Baldanzi sta suscitando l’interesse di diversi club italiani: hanno chiesto informazioni sia Udinese che Bologna, che però lo vorrebbero in prestito.

Le trattative potrebbero scaldarsi nelle prossime ore, con la Roma disponibile a valutare soluzioni alternative per Baldanzi. Il trequartista può salutare Trigoria dopo un anno e mezzo dal suo arrivo nella Capitale.

Fonte: Sportmediaset