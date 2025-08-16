Pellegrini, aria d’addio: la Roma ha incaricato due intermediari per venderlo

L’addio di Lorenzo Pellegrini torna d’attualità. Come riportato in questi minuti dal Corrieredellosport.it, la società giallorossa avrebbe dato mandato a intermediari internazionali di sondare il mercato estero per il capitano. La Roma, dunque, non punta più su di lui.
Al momento sono arrivate manifestazioni d’interesse da West Ham e Besiktas, subito respinte dal giocatore che vuole restare a Roma almeno fino a gennaio, per provare a riconquistare spazio e considerazione. Poi si vedrà: rinnovo o addio.
Il contratto di Pellegrini scade a giugno e Massara sa che una sua cessione frutterebbe circa 10 milioni di plusvalenza, oltre a liberare gli 11 milioni lordi d’ingaggio previsti per questa stagione. Un doppio beneficio: liquidità immediata e margine sul fronte del Fair Play Finanziario. Non a caso, le possibili partenze di Koné e Pellegrini potrebbero sistemare già ora i conti con la Uefa, senza dover correre ai ripari a giugno.
Il problema è che il rendimento di Pellegrini nell’ultimo anno non ha convinto. Dopo un gol pesantissimo nel derby di gennaio, sembrava rinato, ma la continuità non è mai arrivata. L’infortunio e l’arrivo di Gasperini hanno complicato ulteriormente le cose: il tecnico non ha ancora deciso se vederlo come mezzala o trequartista. Intanto il giocatore lavora per rientrare in gruppo a fine agosto, pronto a dimostrare di valere ancora la Roma.
Fonte: Corrieredellosport.it
E chi sarebbe l’eroe che pagherebbe10 mil per un giocatore a scadenza 26 , infortunato , con un ingaggio da top e che da piu’ di due anni non la struscia neanche per sbaglio…
everton?
Sono d’accordo con te “1898 fc Roman”, ma la speranza è l’ultima a morire e spero che Massara riesca a trovare la quadra in questi ultimi giorni. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
concordo nessuno ti darebbe 10 mil , ma con pellegrini , in quanto proveniente da un rinnovo , dovrebbe essere tutta plusvalenza( correggetemi se sbaglio) , quindi lo si potrebbe piazzare anche a molto meno , a cui si dovrebbe aggiungere il risparmio del pesante ingaggio, magara, il problema e’ che pellegrini sicuramente vorra’ andare a scadenza per incassare il lauto ingaggio in corso e monetizzare il prossimo anno un nuovo ingaggio presentandosi da svincolato. Oltretutto e’ pure infortunato, per una cessione servirebbe una magia
Io tifo Roma e fino a quando indosserà la maglia giallorossa tiferò per lui, in campo non lo fischierei mai! Forza Lorenzo
Con te al 100% ma faccio notare che secondo me c’e’ un’imprecisione in cio’ che hai detto.
Che lui l’abbia mai strusciata, anche prima di due anni fa, a parte estemporanee e rare eccezioni che confermano solo la regola, e’ una leggenda metropolitana.
Una di quelle cose che essendo ripetute tante volte si affermano come verita’ ma verita’ non sono.
Io ritengo che non l’abbia mai veramente strusciata.
Poi magari saro’ severo…
Rendimento mediocre anche per tanti problemi fisici e non solo… 11 milioni lordi sono una follia che servono delle casse… Vendere please… Ciò che conta è l’ASR💛❤️
il ragazzo è un “po” supponente. andrà a scadenza, perché lo sa già molto tempo che di contratto non si parla e non se ne parlerà.
deve cambiare aria per ritrovarsi. troppe pressioni a Roma
Questo sarebbe il vero colpo di mercato ma la vedo durissima
speriamo che gli agenti facciano bene il loro lavoro e ci tolgano il peso pellegrini così da farci guadagnare qualcosa e mettere a bilancio una bella plusvalenza
Ancora con Konè…..
E’ incredibile!!! Anche in un articolo su un altro giocatore e dopo l’emersione della bufala ferragostana riescono a inserire un sassolino fastidioso su Konè. Non so se si tratta di incapacità o di rodimento o di tutte e due le cose.
FRS
Un capitano dovrebbe sacrificarsi per la sua squadra. E invece …..
Che articolo squallido e banale.
Con la testa, con il ❤️, con le mani ciao ciao 🎶
È inutile continuare con questa storia , con la. regia del suo procuratore , ha deciso di arrivare a scadenza . Tutto lecito , con buona pace della romanità e l ‘ amore per la maglia. Sono mercenari avidi che accecati dal denaro perdono il senso della realtà. Questo è un buon giocatore , niente di più ma , per anni , ha beneficato di un contratto da fuoriclasse e ora lui , spero mi smentisca , come riconoscenza , probabilmente , se ne andrà senza che la Roma guadagni niente . Procuratori , cancro del calcio.
Secondo me il Sassuolo sarebbe perfetto per lui
Lui vuole rimanere per liberarsi a zero ma rischia molto perché è difficile che giocherà. Potrebbe trovarsi disoccupato.
Qualcuno che lo prende lo trovi, il problema è se Lui ci va e se è disposto a perdere i soldi fino a giugno che fuori nn prenderebbe……DDR se messo a fa il presidente dell Ostia Mare e nn riesce più a trovare una panchina…..
Non capisco la sua ostinazione a voler restare a Roma, possibile non si renda conto che non c’è più spazio per lui e nessuno lo vuole più ?
se veramente tiene alla Roma si trovasse una squadra così da fare recuperare un po di soldi e forse lascerà un buon ricordo…
doveva già essere sul mercato a inizio giugno ma il furbetto ha fatto il finto infortunato per saltare la preparazione e quindi non vendibile, spero che accadi un miracolo per la sua uscita
un consiglio personale,se vuole riaquistare dignita’ sportiva, accetti la cessione,perche se rimane,sarebbe un sopportato dalla societa’ e dai tifosi ,anzi detestato da questi ultimi
Fa bene a restare fino alla scadenza, De Rossi sta facendo la stessa cosa o no?
Il discorso in parallelo tra DDR allenatore e Pellegrini calciatore viaggia su binari diversi. Uno è stato esonerato dopo 4 giornate di campionato, l’altro ha avuto ed ha la possibilità di esprimere la sua performance. Al netto della loro romanità, entrambi hanno il diritto di riscuotere tutto il contratto. DDR ha provato a trovarsi una squadra quest’estate ma Parma, Samp, Fiorentina, etc, alla fine fine hanno virato altrove. Lollo ha avuto chance per tornare importante, e qualcuna ne avrà ancora, sta a lui. Se arriveranno offerte non è obbligato moralmente ad accettarle, peronalmente credo che gli converrebbe farlo…per essere ancora un calciatore. Andare a scadenza è un’opzione valida solo per Lollo Pelle, se DDR andasse a scadenza alla fine della stagione 26/27, cioè tra due anni, non credo che potrà ancora aspirare ad allenare con tre anni di stop.
“Il tecnico non ha ancora deciso se vederlo mezzala o trequartista”…già, mi pare credibile, d’altronde con tutto il tempo che lo ha avuto a disposizione, possibile che non abbia ancora deciso?
E visto che lui è ancora “indeciso”, la Roma, il 16 di agosto, incarica i fantomatici intermediari internazionali di “sondare il mercato estero”.
Credo che la Roma e il tecnico le idee chiare dovrebbero averle da tempo, ma forse sono idee che si scontrano con quelle della controparte…
sta recuperando da un infortunio, deve ancora iniziare a lavorare con Gasperini, ma già i commercialisti infamelli l’hanno piazzato sul bancone un tanto al chilo…
Pellegrini è fuori su tutta la linea. Non capisce oppure capisce troppo e più di noi, ovvero che la sua storia calcistica è finita: quindi meglio spillare gli ultimi soldi 💰 , poi si vedrà. Pellegrini ha sempre guadagnato uno sproposito, anche nei primi tempi e poi quando ha giocato bene. Mai avrebbe percepito altrove le.medesime cifre. Difatti, che io ricordi, approcci per il suo acquisto non ce ne sono mai stati.
Io ci vedo solo il proprio tornaconto. Da un punto di vista finanziario è stato trattato come un re ma non ha ricambiato quanto avuto. La Roma avrebbe tutti gli interessi a venderlo sia oer averci un ricavo di quanto dato sia per non pagare un ulteriore anno grave di contratto ( aumentato per la scadenza).
Dal canto suo, lui non sembra disposto a mettersi in gioco da altre parti ma vuole prendersi tutto come da contratto mon lasciando al club alcuna possibilità di rientro economico. Per me è una delusione già da quando rinnovò anni fa.
In questo non ci vedo tanto romanismo
Già liberarsi degli stipendi pesanti vorrebbe dire far spazio ai nuovi. Non sarebbe male mettersi a posto già ora per evitare di dover poi vendere entro il 30 Giugno che significherebbe svendere perché quella data significa essere presi per il collo
De Rossi e Pellegrini talmente attaccati alla loro squadra che allenerebbero e rinnoverebbero al minimo sindacale se non proprio gratis
Con un’ingaggio più umano, forse una squadra la troverebbe, in serie A ma penso anche all’estero, a menoche’ la Roma non garantisca buona parte dello stipendio, sarà non difficile, sarà impossibile. Ma io mi chiedo ma come è possibile che Pellegrini prenda questo ingaggio, e su quali basi gli è stato concesso?
La vorrei subire io la “troppa pressione”con lo stipendio che prende!
Per chi, come me, è cresciuto con il Commando e il tifo degli anni 80, è incredibilmente amaro vedere oggi questo continuo vomitare insulti sul capitano della Roma solo perchè non gioca bene o perchè guadagna tanto (come se fosse colpa sua…). Un tempo solo i laziali avrebbero insultato o denigrato il capitano della Roma.
I tempi sono davvero cambiati, e capisco che semplicemente questi non sono più i miei tempi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.