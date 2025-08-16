Pellegrini, aria d’addio: la Roma ha incaricato due intermediari per venderlo

L’addio di Lorenzo Pellegrini torna d’attualità. Come riportato in questi minuti dal Corrieredellosport.it, la società giallorossa avrebbe dato mandato a intermediari internazionali di sondare il mercato estero per il capitano. La Roma, dunque, non punta più su di lui.

Al momento sono arrivate manifestazioni d’interesse da West Ham e Besiktas, subito respinte dal giocatore che vuole restare a Roma almeno fino a gennaio, per provare a riconquistare spazio e considerazione. Poi si vedrà: rinnovo o addio.

Il contratto di Pellegrini scade a giugno e Massara sa che una sua cessione frutterebbe circa 10 milioni di plusvalenza, oltre a liberare gli 11 milioni lordi d’ingaggio previsti per questa stagione. Un doppio beneficio: liquidità immediata e margine sul fronte del Fair Play Finanziario. Non a caso, le possibili partenze di Koné e Pellegrini potrebbero sistemare già ora i conti con la Uefa, senza dover correre ai ripari a giugno.

Il problema è che il rendimento di Pellegrini nell’ultimo anno non ha convinto. Dopo un gol pesantissimo nel derby di gennaio, sembrava rinato, ma la continuità non è mai arrivata. L’infortunio e l’arrivo di Gasperini hanno complicato ulteriormente le cose: il tecnico non ha ancora deciso se vederlo come mezzala o trequartista. Intanto il giocatore lavora per rientrare in gruppo a fine agosto, pronto a dimostrare di valere ancora la Roma.

