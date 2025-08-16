(LIVE!) ROMA-NEOM: 0-0. Miracolo di Svilar su destro ravvicinato di Lacazette!

Ultima amichevole precampionato per la Roma di Gasperini prima dell’esordio stagionale contro il Bologna, in programma tra una settimana esatta.

I giallorossi questo pomeriggio, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, affronteranno i sauditi del Neom per testare la condizione della squadra a pochi giorni dal debutto in campionato.

LA CRONACA DIRETTA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

16′ – OCCASIONE NEOM! Buco difensivo con Lacazette che ne approfitta per battere in area, miracolo di Svilar in angolo!

6′ – Rensch servito da Dybala in area prova a calciare col destro, conclusione debole, blocca il portiere.

0′ – Fischio d’inizio, comincia Roma-Neom!

 

ROMA-NEOM, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Soulé; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Lulli, Hermoso, Wesley, El Aynaoui, Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Baldanzi.

NEOM (4-2-3-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All. Galtier.
A disp.: Malaika, Al Hakim, Al Harbi, Burayk, Islam, Dossari, Doucoure, Noor, Alasmari, Abdu, Hassan, Janahy.

  1. iniziamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione titolare tra 1 settimana.

    ma mancano ancora 3 acquisti fondamentali…

    e urgenti.

    ❤️🧡💛

    • Veramente il centrocampo (Cristante-Pisilli) è quello di riserva.
      Forse El Aynaoui-Kone verranno schierati nella ripresa.

    • in attesa di nuovi interpreti oggi sara’ interessante vedere come Gasperini schierera’ soule’ e Dybala insieme . Altro motivo di interesse vedere come mediani Cristante in coppia con Pisilli ( si presume che kone’ e El enayoui subentreranno nel secondo tempo) ed infine il rendimento di Ferguson con il supporto di due sottopunta veri. Ora vado a tagliare il cocomero e me lo gusto vedendo la partita

    • ancora dobbiamo sentire che la Roma ha messo sul mercato Kone’ per poi ripensarci.
      quindi, ho sono una massa di instabili a livello celebrale, oppure i giornalai sono dotati di fervida immaginazione.
      se non mi bannano direi ai giornalai che sono cazzari, ma purtroppo non posso dire 😂

  2. un test per mettere minuti nelle gambe e prepararsi definitivamente al campionato. Però ovviamente non si possono dare giudizi negativi o positivi, la stagione vera inizia fra una settimana e il campionato italiano è un’ altra cosa

    • Mo ricominci ad attaccare Dybala (non essendoci più Paredes) e poi , appena risulterà decisivo nel risolvere una partita, sarai pronto a fargli ponti d’oro (come hai già fatto in molte occasioni)…… così è troppo facile Zeno’!!!
      Pensa a Pellegrini che deve ancora meritarsi gli stipendi degli ultimi 8 anni!!!

  4. sono contento di Dybala e Soule insieme ichi ha pedi buoni si può spostare anche dieci metr a sinistra .Ferguson è proprio forte ,vede la porta ha il tiro secco e fa giocare la squadra per me è molto più forte di Dovbyk e quest’anno farà almeno venti gol in campionato

  9. La Roma deve fare presto sugli acquisti e cessioni. Da diversi anni ormai arriviamo alla prima di campionato senza tutta la squadra al completo e questo è una grossa pecca, ne pachiamo sempre sui risultati. È una società ancora da migliorare su questo campo. Le altre pretendenti sono già al completo e sicuramente inizieranno con tutti i punti in classifica e noi si deve recuperare. Spero di no. Dai con questi acquisti subito.

  10. con Gasperini non ci sono titolari e riserve ma 18/20 calciatori che vengono scelti in base alla forma del momento e avversari

  11. Se riescono a prendere Sancho e Bailey direi che per quest’anno è stato fatto il massimo. Rimane ancora qualche piccolo peso ingombrante riguardo a quei 3/4 giocatori ma possomo dare comunque il loro piccolo contributo con squadre minori, se ce ne saranno. Si sono tutte ben fornite, tranne Cremonese e Pisa che sono un po’ out. Il mercato non è finito ancora. Fiduciosi dai!

  14. Ma Konè gioca con loro? Tipo in parrocchia quando mischiavano le squadre perché erano squilibrate! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

