(LIVE!) ROMA-NEOM: 0-0. Miracolo di Svilar su destro ravvicinato di Lacazette!

Ultima amichevole precampionato per la Roma di Gasperini prima dell’esordio stagionale contro il Bologna, in programma tra una settimana esatta.
I giallorossi questo pomeriggio, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, affronteranno i sauditi del Neom per testare la condizione della squadra a pochi giorni dal debutto in campionato.
LA CRONACA DIRETTA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
16′ – OCCASIONE NEOM! Buco difensivo con Lacazette che ne approfitta per battere in area, miracolo di Svilar in angolo!
6′ – Rensch servito da Dybala in area prova a calciare col destro, conclusione debole, blocca il portiere.
0′ – Fischio d’inizio, comincia Roma-Neom!
ROMA-NEOM, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Soulé; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Lulli, Hermoso, Wesley, El Aynaoui, Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Baldanzi.
NEOM (4-2-3-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All. Galtier.
A disp.: Malaika, Al Hakim, Al Harbi, Burayk, Islam, Dossari, Doucoure, Noor, Alasmari, Abdu, Hassan, Janahy.
iniziamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione titolare tra 1 settimana.
ma mancano ancora 3 acquisti fondamentali…
e urgenti.
ma come titolare? Rensch è una riserva, pisilli pure, e manca l’ ala sinistra
Veramente il centrocampo (Cristante-Pisilli) è quello di riserva.
Forse El Aynaoui-Kone verranno schierati nella ripresa.
in attesa di nuovi interpreti oggi sara’ interessante vedere come Gasperini schierera’ soule’ e Dybala insieme . Altro motivo di interesse vedere come mediani Cristante in coppia con Pisilli ( si presume che kone’ e El enayoui subentreranno nel secondo tempo) ed infine il rendimento di Ferguson con il supporto di due sottopunta veri. Ora vado a tagliare il cocomero e me lo gusto vedendo la partita
ancora dobbiamo sentire che la Roma ha messo sul mercato Kone’ per poi ripensarci.
quindi, ho sono una massa di instabili a livello celebrale, oppure i giornalai sono dotati di fervida immaginazione.
se non mi bannano direi ai giornalai che sono cazzari, ma purtroppo non posso dire 😂
scusate la ho che il mio correttore ha scritto impropriamente….stile giornalai.
un test per mettere minuti nelle gambe e prepararsi definitivamente al campionato. Però ovviamente non si possono dare giudizi negativi o positivi, la stagione vera inizia fra una settimana e il campionato italiano è un’ altra cosa
Da Dybala mi aspetto un golletto per meritarsi lo stipendio di luglio – agosto (ma anche aprile, maggio e giugno).
e da Pellegrini?
Mo ricominci ad attaccare Dybala (non essendoci più Paredes) e poi , appena risulterà decisivo nel risolvere una partita, sarai pronto a fargli ponti d’oro (come hai già fatto in molte occasioni)…… così è troppo facile Zeno’!!!
Pensa a Pellegrini che deve ancora meritarsi gli stipendi degli ultimi 8 anni!!!
in attesa dello stipendio di Giugno 2026
sono contento di Dybala e Soule insieme ichi ha pedi buoni si può spostare anche dieci metr a sinistra .Ferguson è proprio forte ,vede la porta ha il tiro secco e fa giocare la squadra per me è molto più forte di Dovbyk e quest’anno farà almeno venti gol in campionato
ultimo test prima del campionato…Wesley e ElAynaoui in panchina !?
Kone gioca con l’altra squadra? Deve essere l’acquisto dell’Inter…
Da Pellegrini mi aspetto una cessione urgente, altro che stipendi regalati
Sono in astinenza….Forza Grande Roma
La Roma deve fare presto sugli acquisti e cessioni. Da diversi anni ormai arriviamo alla prima di campionato senza tutta la squadra al completo e questo è una grossa pecca, ne pachiamo sempre sui risultati. È una società ancora da migliorare su questo campo. Le altre pretendenti sono già al completo e sicuramente inizieranno con tutti i punti in classifica e noi si deve recuperare. Spero di no. Dai con questi acquisti subito.
con Gasperini non ci sono titolari e riserve ma 18/20 calciatori che vengono scelti in base alla forma del momento e avversari
Se riescono a prendere Sancho e Bailey direi che per quest’anno è stato fatto il massimo. Rimane ancora qualche piccolo peso ingombrante riguardo a quei 3/4 giocatori ma possomo dare comunque il loro piccolo contributo con squadre minori, se ce ne saranno. Si sono tutte ben fornite, tranne Cremonese e Pisa che sono un po’ out. Il mercato non è finito ancora. Fiduciosi dai!
Occasione per testare la condizione di Dybala e la validità di alcune alternative, Rensch e Pisilli in particolare.
Vedo che Kone’ e’ stato ceduto al Neom..
Ma Konè gioca con loro? Tipo in parrocchia quando mischiavano le squadre perché erano squilibrate! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ciao , la diretta è in chiaro su Sportitalia canale 60 🫡
non scopriamo tutte le carte in vista della prima giornata
