CRISTANTE: “Ottima preparazione, siamo pronti per il campionato. Mercato? Dobbiamo restare concentrati”

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine dell’amichevole pareggiata per 2 a 2 contro il Neom. Queste le sue dichiarazioni:

Un bilancio di questa preparazione?

“Alla fine abbiamo lavorato tanto, stiamo iniziando a comprendere cosa vuole il mister, il suo gioco, tutto quanto, e penso siamo a buon punto. Siamo pronti per il campionato, si inizia”.

Sabato ci sarà il Bologna, subito un bel test.

“Sì, sarà una partita dura, difficile, ma come sono tutte le partite in Serie A. Noi siamo pronti, abbiamo fatto un’ottima preparazione”.

Che Gasperini hai ritrovato?

“Il solito Gasperiini. Col mister si lavora tanto sul campo, sappiamo cosa fare e dobbiamo andare forte. Ha un modo di giocare basato sull’intensità e lo sappiamo”.

Il mercato aperto?

“Il mercato aperto a campionato iniziato non è facile, alcuni giocatori arriveranno e forse qualcuno andrà via, ma noi dobbiamo restare concentrati”.