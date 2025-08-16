ROMA-NEOM 2-2: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone tra la Roma e i sauditi del Neom SC.
La partita si è conclusa con il punteggio di 2 a 2: succede tutto nel primo tempo, con i giallorossi che vanno in vantaggio per due volte, prima con Cristante e poi con Soulè, ma si fanno riprendere dai sauditi.
Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.
TOP DEL MATCH
Soulè – Ormai si parte sempre da lui. Sia a destra che a sinistra si conferma decisivo. Ma a destra, indubbiamente, rende meglio.
Rensch – Prova convincente del terzino olandese, che serve un assist e coglie un palo clamoroso dopo un gran destro di controbalzo.
Il rientro di Dybala – Rivedere la Joya in campo è sempre una buona notizia per la Roma. Oggi però la prestazione dell’argentino è stata (comprensibilmente) al di sotto della media, con qualche pallone perso di troppo, colpa di una condizione fisica ancora precaria.
Baldanzi – Voglioso di mettersi in mostra dopo le voci di una sua possibile cessione. Nel noioso secondo tempo gli unici lampi sono nati dai suoi piedi.
FLOP DEL MATCH
Le punte – Molto male Ferguson: pochi palloni toccati, e tutti sbagliati. Non fa molto meglio di lui Dovbyk, ancora poco incisivo. C’è la netta sensazione che in quel ruolo manchi qualcosa.
I cross di Angelino – Lo spagnolo spinge con buona continuità, ma il suo mancino è da registrare: questo pomeriggio i suoi cross sono stati tutti fuori misura.
Le praterie – Ok, era solo una partita amichevole, ma le praterie lasciate alle ripartenze degli avversari fanno tremare i polsi in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna. A Gasp il compito di dare maggior equilibrio e compattezza a una squadra apparsa oggi troppo sfilacciata.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
meglio nel secondo tempo , bene hermoso da braccetto a destra e qualche giocata di baldanzi per resto siamo senza punta centrale dovbyk lanciato a rete che invece di andare verso la porta torna indietro, Ferguson completamente assente nel primo tempo…..mamma mia!…calciatori che non si chiedono la palla e che non hanno cattiveria non fanno mai falli!!!!!!!!… quando poi a noi ci menano come fabbri anche in amichevole!!!!!. urgono le due ali per dare strappi e vivacità ad un attacco che a parte soulè e in attesa di una forma presentabile per il professionismo di Dybala é troppo troppo statico per non dire inutile!!! c’è del potenziale ma bisogna accelerare
Fergusson come previsto ha fatto il fenomeno contro gli scapoli e ammogliati, 35 milioni per il riscatto? Seeeee!
i difensori devo stare in difesa e non in attacco!
Hermoso a difendere è imbarazzante
la speranza è che erano imballati cn le gambe
il gioco di gasperini é famoso da decine di anni…….
Nel calcio di oggi è come Oronzo Cana’ 5-5-5
la difesa preoccupa,e non solo nella partita di oggi
Suvvia è calcio di Agosto, suggerisco però di spostare le prime 2 di campionato a Dicembre, così, per sicurezza….
Sabato prox è campionato una volta era calcio di agosto
Ora bisogna capire cosa è veramente necessario a questa squadra x fare il salto di Qualità… Più che altro x non rimandare la stagione a l’anno prox già a Dicembre……
– Soulè deve giocare a Dx, e se l’abbondanza ci darà anche un Dybala ad una condizione Top opterei per Paulo PRIMA PUNTA (ma non Soulè a sx)
– Via Dovbyk e dentro un rapace cone MIKAUTADZE o KEAN
– SANCHO subito…..Rinnovo Pellegrini +1 anno spalmando ingaggio e via in prestito a giocare magari al West Ham dove può riacquistare mercato x monetizzare il prossimo anno. L’obbiettivo è liberare l’ingaggio x l’inglese
– al posti di investire l’ingaggio x BAILEY meglio un profilo come MAGASSA in mezzo al campo da comprare alle stesse condizioni del Giamaicano.
– Siete sicuri che un profilo come IBANEZ al posto di Hermiso non sarebbe stato meglio x la difesa altissima del Gasp?
È arrivato il Massara di turno… Ma con quali soldi li prendi Ibanez e Kean???
….senza voler fare polemica, ma si può dire che al momento la squadra è inguardabile ??
è un cantiere aperto, allenatore nuovo, gioco diverso, preparazione nelle gambe, titolari ancora da comprare.
abbiamo pietà.
❤️🧡💛
Eh le praterie…
Credo ci vorrà almeno fino ad ottobre per eliminare errori plausibili finché l’intensità e la tipologia di gioco non viene assimilata del tutto…
Pazienza, pazienza… Se tutto andrà bene inizieremo a divertirci e divertire da novembre/dicembre..
Tanto tempo si lo so, ma dopo son falli acidi per tutti..!!!
i 2 centrali fanno (dovrebbero) un pressing asfissiante, ogni volta che mancano il recupero è matematicamente contropiede.
lì c’è da lavorarci eccome.
❤️🧡💛
Ghilardi e Pisilli non pervenuti….. dovbik e Ferguson colpevoli assenti. Difesa da rivedere. Dybala male ma è giustificato dal ritardo di condizione
Intanto rivedere i progetti su Baldanzi, come penso da molto tempo è da tenere sicuramente.
Spero in una singola brutta giornata di Ferguson altrimenti siamo veramente nei guai.
L’anno scorso fino all’infortunio Dybala era sotto tono e senza valore aggiunto spero che la prestazione di oggi dipenda dal rientro.
Purtroppo come sempre se presa in velocità la nostra difesa fa acqua.
Ottimi Resch, il solito Soule, Celik e Svilar e basta.
…e Koné
Nun c’e’ problema…
Teo ….Ti hanno risposto…..Non mi sembrano tanto d’accordo. Comunque è giusto avere le proprie convinzioni.
A una settimana dalla partita di esordio col rognosissimo Bologna, bestia nera degli ultimi anni, ci si sarebbe aspettata una maggior assimilazione del modulo tattico di Gasperini…va bene tutto, gambe imballate, pazienza (ma poi, perchè? lo stesso Gasp ha detto di voler partire forte!), vecchi e nuovi guai fisici da smaltire, l’animo con cui si affrontano le amichevoli di agosto…ok: ma i rientri vanno fatti prima di tutto con la concentrazione…tanto più che Gasp preteende l’uomo contro uomo. E poi davanti continuiamo con una irrisolta mancanza di qualità…
Ah sentirvi già le bocciature senza che, avemo iniziato. Sperando che, arrivano i due esterni che pensavate di vedere la, reincarnazione Dell Atalanta già da adesso? allora siete fuori strada c è da aspettare e avere pazienza soprattutto nelle prime partite. L Atalanta ogni anno partiva lenta e qualche cappotto dopo volava. Aspetterei con le critiche.
Con certi giocatori diventa un suicidio tattico proporre il gioco di Gasperini.
O gli prendono i giocatori di cui ha bisogno o finirà malissimo perché la squadra è troppo sbilanciata.
Credo gli abbiano fatto delle promesse che non stanno mantenendo
Dybala e diversi giocatori praticamente non hanno fatto precampionato. Siamo indietro con il mercato ed i nuovi arrivi, sempre se arrivano, non verranno subito utilizzati perchè dovranno integrarsi almeno un minimo. Rimango fiducioso ma gli altri sono molto avanti a noi. Personalmente spero già nel prossimo mercato estivo quando non ci sarà più il peso del fpf. e di altri giocatori in scadenza. Allora vediamo veramente di che pasta sono fatti sti Friedkin. il Gasp deve avere pazienza e anche noi tifosi. l’Atalanta è stata costruita sassolino su sassolino. Noi dobbiamo fare uguale e meglio ma con i dovuti tempi. Ci vuole pazienza. Non penso che sfigureremo quest’anno.
Ci vogliono due difensori alla Wierkwod, cattivi e veloci. Chiudiamo con i due attancanti inglesi . La squadra oggi stava imballata e senza idee , domenica sara’ un’altra storia, lo spero….
Secondo me Gasperini ha volutamente mischiato le carte per non dare indicazioni a Itagliano, a sette giorni dall’inizio del campionato. Troppo rivoluzionate le formazioni tra primo e secondo tempo, quindi inattendibili. Comunque devo obiettare che annoverare Baldanzi tra i top del match mi pare un che di esagerato. A me è parso il solito furetto fumoso, semplificazione del vorrei ma non posso.
Al netto del valore dei giocatori va detto che Dovbyk è Fergusson hanno dei fisici strutturati, normale ci metteranno più tempo a smaltire i carichi di lavoro. Soule e Baldanzi che sono la metà dei primi due sono infatti tra i più brillanti. Anche i nostri difensori sono alti e grossi, poi la squadra deve assimilare bene le idee del mister. Ci vuole tempo e pazienza e magari anche qualche rinforzo! In questo primo anno, sperando comunque di arrivare in Champions, stiamo gettando le basi a mio avviso.
Ad oggi la squadra non è sfilacciata, è scarsa. È Gasperini lo ha sottolineato che siamo fermi da 20 GG, e sperando non venga venduto nessuno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.