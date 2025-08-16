ROMA-NEOM 2-2: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone tra la Roma e i sauditi del Neom SC.

La partita si è conclusa con il punteggio di 2 a 2: succede tutto nel primo tempo, con i giallorossi che vanno in vantaggio per due volte, prima con Cristante e poi con Soulè, ma si fanno riprendere dai sauditi.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

Soulè – Ormai si parte sempre da lui. Sia a destra che a sinistra si conferma decisivo. Ma a destra, indubbiamente, rende meglio.

Rensch – Prova convincente del terzino olandese, che serve un assist e coglie un palo clamoroso dopo un gran destro di controbalzo.

Il rientro di Dybala – Rivedere la Joya in campo è sempre una buona notizia per la Roma. Oggi però la prestazione dell’argentino è stata (comprensibilmente) al di sotto della media, con qualche pallone perso di troppo, colpa di una condizione fisica ancora precaria.

Baldanzi – Voglioso di mettersi in mostra dopo le voci di una sua possibile cessione. Nel noioso secondo tempo gli unici lampi sono nati dai suoi piedi.

FLOP DEL MATCH

Le punte – Molto male Ferguson: pochi palloni toccati, e tutti sbagliati. Non fa molto meglio di lui Dovbyk, ancora poco incisivo. C’è la netta sensazione che in quel ruolo manchi qualcosa.

I cross di Angelino – Lo spagnolo spinge con buona continuità, ma il suo mancino è da registrare: questo pomeriggio i suoi cross sono stati tutti fuori misura.

Le praterie – Ok, era solo una partita amichevole, ma le praterie lasciate alle ripartenze degli avversari fanno tremare i polsi in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna. A Gasp il compito di dare maggior equilibrio e compattezza a una squadra apparsa oggi troppo sfilacciata.

