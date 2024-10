Calciomercato Roma, Rensch: “Ero in trattativa con i giallorossi in estate, ma poi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino dell’Ajax, Devyne Rensch, ha raccontato di essere stato vicino alla Roma nella scorsa finestra estiva di calciomercato ma la trattativa non è andata in porto.

“Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all’interno del club“, le parole rilasciate al portale voetbalprimeur.nl. “Anche la situazione con me è cambiata. Alla fine non è andata. Ad un certo punto inizi a mettere tutto insieme e vedi cosa desideri di più”.

“Guardi anche la situazione dell’Ajax e come ti vedono come giocatore – ha aggiunto il terzino classe 2003 – Poi guardi: cosa è meglio per me? Alla fine ho capito: voglio solo restare all’Ajax e dimostrare che appartengo qui”.

Fonte: voetbalprimeur.nl

