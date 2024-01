Calciomercato Roma, respinto l’assalto dell’Anderlecht per Oliveras: il club punta forte sul terzino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha respinto l’assalto dell’Anderlecht portato nelle ultime ore all’indirizzo di Jan Oliveras. A rivelarlo è Fabrizio Romano su Twitter.

Il terzino sinistro spagnolo della Primavera era diventato l’oggetto del desiderio del club belga, che ha provato a strapparlo ai giallorossi. Ma da Trigoria è arrivato un secco “no, grazie”.

Oliveras, 19 anni, proveniente dalla cantera del Barcellona, è un giocatore su cui il club capitolino ha intenzione di puntare forte per il futuro della fascia sinistra giallorossa. Lo spagnolo infatti ha dimostrato di avere un grande potenziale e non si muoverà da Trigoria.

🟡🔴 AS Roma have rejected formal approach from Anderlecht for talented 19 year old left back Jan Oliveras.

Roma believe his potential is huge and he’s key part of club plans for present and future. pic.twitter.com/7Kp6rgRlQP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024