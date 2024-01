LIVE – Baldanzi alla Roma: operazione da 15 milioni di euro, all’Empoli il 20% della rivendita. Giocatore partito per la Capitale, domani le visite mediche

AS ROMA NEWS – Dopo le cessioni, ora la Roma è pronta a chiudere il suo mercato con un ultimo acquisto e nella testa di Tiago Pinto c’è la chiara volontà di arrivare a dama con Tommaso Baldanzi.

L’operazione è ormai impostata, l’attaccante 20enne diventerà a breve un calciatore giallorosso: nelle ultime ore l’accelerata decisa del general manager che ha raggiunto un accordo con l’Empoli.

Seguiremo dunque tutti gli aggiornamenti con un live che vi terrà informati sugli sviluppi della trattativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – La Roma pagherà 13 milioni più due di bonus per avere Tommaso Baldanzi, all’Empoli anche il 20% della futura rivendita. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Il giocatore è già partito per raggiungere Roma. Domani svolgerà le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Stando a quanto racconta Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, è fatta per Tommaso Baldanzi: il giocatore sarà a Roma in serata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Tommaso #Baldanzi sarà un nuovo giocatore della #ASRoma. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, il ragazzo sarà già in serata a Roma#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/SklH4175os — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 31, 2024

