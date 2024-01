CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 31 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:35 – BALDANZI, CELIK DEVE DIRE SI’ AL GALATASARAY – Per poter chiudere con Tommaso Baldanzi, la Roma ha bisogno che Zeki Celik (27) accetti il trasferimento al Galatasaray. Lo riferisce Eleonora Trotta, giornalista del Corriere dello Sport.

Ore 9:55 – BELOTTI, L’AGENTE INCONTRO LA FIORENTINA – Nuovo incontro fissato per oggi tra l’agente di Belotti (30) e la Fiorentina per chiudere l’accordo sullo stipendio del calciatore. Si attende l’ok per la fumata bianca in prestito. Lo rivela Gianluca Di Marzio su Twitter.

Ore 9:30 – KUMBULLA AL SASSUOLO, SIAMO AI DETTAGLI – Marash Kumbulla (23) è a un passo dal trasferimento al Sassuolo: affare ormai ai dettagli. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 8:40 – EKITIKE’ L’ATTACCANTE PER L’ESTATE – Con Lukaku che difficilmente resterà a Roma e con Abraham che deve riprendersi da un lungo infortunio, la Roma sta ancora pensando a Hugo Ekitikè (21) del PSG, che con Luis Enrique sta trovando pochissimo spazio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – BERNARDESCHI L’ALTERNATIVA A BALDANZI – Federico Bernardeschi (29) continua a offrirsi alla Roma, che però ha scelto Baldanzi come primo obiettivo. Qualora il giovane dovesse sfumare, De Rossi si accontenterebbe dell’ex Juventus. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – BELOTTI ALLA FIORENTINA, FUMATA BIANCA A UN PASSO – Il futuro di Andrea Belotti (30) è alla Fiorentina: affare praticamente fatto in prestito secco fino a giugno. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – BALDANZI, TRATTATIVA A OLTRANZA – La Roma sta provando a chiudere il colpo Baldanzi (20), l’Empoli è disposto a cederlo ma chiede 15 milioni e Pisilli…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

