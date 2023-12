Calciomercato Roma: riflessioni su Bonucci, ok di Mou. C’è anche Kehrer in lista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riflessioni in corso su Leonardo Bonucci. La pista, rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport tramite il proprio sito, resta viva con Mourinho che avrebbe dato l’ok all’arrivo del calciatore.

Nessuna decisione è stata però ancora presa in merito. Il giocatore ha già dato il suo via libera al ritorno in Italia, ma dentro la Roma si sta valutando e non ci sono ancora passi avanti verso la fumata bianca.

Non c’è solo Bonucci infatti nella lista di Tiago Pinto. Nei giorni scorsi Paolo Assogna, sempre di di Sky Sport, aveva parlato di Trevoh Chalobah, richiesto in prestito al Chelsea, oggi invece Di Marzio fa il nome di Thilo Kehrer, 27 anni, difensore tedesco del West Ham.

Ex centrale del PSG, poi trasferitosi nell’estate del 2022 in Premier League per circa 12 milioni di euro, Kehrer quest’anno ha collezionato appena 4 apparizioni in campionato col West Ham. L’affare è possibile in prestito, il difensore è stato sondato dall’Atalanta e proposto al Milan.

Fonte: Gianlucadimarzio.com