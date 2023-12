Mourinho cambia la Roma: Pellegrini e Spinazzola restano fuori, spazio ai giovani

AS ROMA NEWS – All’Olimpico arriva il Napoli, che Josè Mourinho non ha mai battuto da quando allena la Roma. Dopo il ko di Bologna, lo Special One ha intenzione di cambiare e puntare su calciatori di maggior gamba.

Fuori Pellegrini e Spinazzola, in campo Bove e Zalewski. Spazio dunque a due giovani ex Primavera al posto di due veterani. La notizia più importante è la mancata titolarità del capitano giallorosso, che ha dimostrato di essere ancora lontano dalla migliore condizione.

Con Renato Sanches finito dietro nelle gerarchie dopo le recenti apparizioni, e con Aouar di nuovo ai box, la freschezza e il dinamismo di Bove sembra essere imprescindibile per una squadra che non ha giocatori in grado di cambiare passo in mezzo al campo.

Dubbio invece a destra dove Kristensen è in leggero vantaggio su Karsdorp. Rebus da sciogliere in attacco: per il Corriere dello Sport giocherà Belotti con Lukaku, per Gazzetta, Il Messaggero e Il Tempo toccherà ad Azmoun. Tuttosport invece punta su El Shaarawy.

Fonti: Corsport / Gasport / Il Messaggero / Il Tempo / Tuttosport