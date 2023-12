Mouinho vuole restare ma la Souloukou ha già iniziato il casting per la Roma del futuro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Voglio restare alla Roma”. Josè Mourinho ribadisce il concetto anche nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Ma il messaggio sembra per il momento restare inascoltato. Perchè la proprietà del club, rappresentata da Dan e Ryan Friedkin, non hanno ancora preso una decisione definitiva sulla direzione tecnica e sportiva della Roma dei prossimi anni.

Josè Mourinho e Tiago Pinto restano in bilico. Nessuno ha il posto al sicuro, perchè i texani hanno affidato a Lina Souloukou il compito di cominciare il casting per la panchina del club ma anche per il futuro general manger.

Dentro la Roma è stato dato il “via alle grandi manovre. Tra sondaggi, piani b e casting con altri allenatori e direttori sportivi.”, racconta l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). Il futuro è quindi ancora tutto da scrivere. Nel mezzo però c’è una stagione sportiva ancora tutta da giocare.

Fonte: La Repubblica