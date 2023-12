Serie A: il Milan pareggia al 90′ a Salerno (2-2). Vittorie esterne per Fiorentina, Lazio e Genoa

ALTRE NOTIZIE – Nei match di Serie A giocati oggi vittoria della Fiorentina sul campo del Monza per 1 a 0: decide un gol di Beltràn realizzato nei primi minuti di partita.

Ok anche la Lazio che si risolleva andando a vincere per 2 a 0 sul campo dell’Empoli: in gol Guendouzi e Zaccagni, ma Sarri perde Immobile e Luis Alberto per infortuni muscolari.

Vittoria esterna anche per il Genoa, che passa sul campo del Sassuolo: vantaggio iniziale dei padroni di casa con Pinamonti, poi sorpasso dei liguri grazie a un rigore di Gudmundsson e alla rete di Ekuban nel finale.

Pareggio in extremis del Milan sul campo della Salernitana: Tomori sblocca il match, campani che pareggiano con Fazio e poi superano con Candreva, quindi gol di Jovic al 90esimo per il definitivo 2 a 2.

Giallorossi.net – T. De Cortis