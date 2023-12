ROMA-NAPOLI: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Gianluca Mancini in campo nella rifinitura di oggi pomeriggio, il difensore centrale stringerà i denti nonostante la pubalgia e scenderà in campo dal primo minuto per fronteggiare Kvratskhelia e compagni.

A centrocampo Mourinho sembra orientato a puntare di nuovo su Bove, considerando lo stato di forma di Pellegrini. Sulle fasce stavolta potrebbe toccare a Karsdorp e Zalewski, con Kristensen e Spinazzola che partono leggermente più dietro.

In attacco il ballottaggio più acceso: accanto a Lukaku si giocano una maglia in quattro. Azmoun, Belotti, El Shaarawy e Pellegrini partono più o meno tutti alla pari. Il rebus sarà sciolto solo nel prepartita.

QUI NAPOLI – Mazzarri recupera Anguissa e Zielinski, a centrocampo sarà Lobotka a completare il terzetto titolare. In difesa la coppia di centrali sarà formata da Natan e Rrahmani, a sinistra ballottaggio tra Mario Rui, non al meglio, e l’ex giallorosso Juan Jesus.

In attacco invece pochi dubbi: a destra agirà Politano, a sinistra Kvaratskhelia, mentre Osimhen sarà il riferimento centrale. Raspadori e Simeone le armi a partita in corso.

IL METEO DEL MATCH – Cielo sereno previsto sopra la Capitale per domani sera, temperatura che si aggirerà intorno ai 10 gradi per l’inizio del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Napoli, gara in programma sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20:45, diretta TV su DAZN:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Azmoun, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimehan, Kvaratskhelia.

Giallorossi.net – A. Fiorini