Calciomercato Roma, rinforzo in difesa per la Primavera: preso Foubert-Jacquemin dal Villarreal

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rinforzo in difesa per la Roma Primavera del nuovo allenatore Federico Guidi.

Il club capitolino ha appena annunciato l’acquisto di Marlone Foubert-Jacquemin, difensore francese proveniente dal Villarreal.

Il giocatore è un centrale difensivo di 19 anni. Giocherà per il momento con la formazione Primavera. Questo il tweet con il quale la Roma annuncia il suo arrivo.