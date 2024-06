Calciomercato Roma, ripresi i contatti per Aarons

NOTIZIE AS ROMA – Torna di moda il nome di Max Aarons in chiave Roma. A sostenerlo in questi minuti è il portale Tuttomercatoweb.com. L’inglese è un terzino destro di 24 anni che attualmente gioca nel Bournemouth, club che lo ha acquistato la scorsa estate dal Norwich.

Ed è proprio ai tempi del Norwich che risale l’interessamento della Roma e di Tiago Pinto (ora finito proprio al Bournemouth) per il classe 2000. Un affare poi sfumato in seguito al mancato accordo tra i due club. Ora le parti sono tornare a parlare di Aarons, che dunque può rappresentare un valido candidato per i giallorossi, alla ricerca di un terzino destro titolare.

Aarons, valutato circa 16 milioni di euro, in stagione ha collezionato 23 presenze tra Premier League e coppe nazionali, per un totale di 1419 minuti giocati. Per lui nessun gol e un solo assist.

Fonti: Tuttomercatoweb.com / Transfermarkt.it

