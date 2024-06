“Nun se pò spiegà”, la Roma lancia la nuova campagna abbonamenti 2024/25 (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma annuncia l’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Come svelato dal club capitolino tramite un comunicato ufficiale, la vendita sarà divisa in due fasi: la prima va dalle 12 del 7 giugno alle 18 del 26 giugno e riguarda sia il rinnovo con conferma posto (dalle 12 del 7 giugno alle 14 del 18 giugno) sia il rinnovo senza posto garantito (dalle 16 del 18 giugno alle 18 del 26 giugno) sia l’acquisto di un nuovo abbonamento (dalle 16 del 18 giugno alle 18 del 26 giugno); la seconda è invece la vendita libera e parte dalle 12 del 27 giugno.

Oltre all’abbonamento PLUS e CLASSIC, quest’anno farà il suo esordio la formula CLASSIC Extra, una soluzione con maggiori vantaggi rispetto all’offerta base. Sono previste riduzioni per gli Under 16 (nati dal 1° gennaio 2009), gli under 25 (nati dal 1° gennaio 2000) e gli over 65 (nati fino al 31 dicembre 1959).

L’abbonamento in Curva Nord/Distinti Nord è composto da 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio). In occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con la facoltà di scegliere il posto.

ABBONATI DISTINTI NORD EST 23/24

Tutti gli abbonati 2023/24 nel settore Distinti Nord Est, non potranno rinnovare il proprio posto per la stagione sportiva 2024/25 ma avranno comunque garantita la prelazione. A partire dal 7 giugno 2024 alle ore 12, collegandosi sul sito www.asroma.com e utilizzando le proprie credenziali (PNR e data di nascita), avranno la possibilità di scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili dei settori in vendita.

Infine, si segnala un’offerta esclusiva di DAZN per gli abbonati AS Roma: sottoscrivendo l’abbonamento all’Olimpico, i tifosi potranno beneficiare di uno sconto sul piano annuale DAZN standard a 299€/anno invece di 359€/anno.

Fonte: asroma.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!