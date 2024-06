Primavera, Gianluca Gombar ha rassegnato le dimissioni

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Gombar saluta la Roma: il giovane dirigente giallorosso ha deciso di lasciare l’incarico di direttore generale del settore giovanile giallorosso, ottenuto nel settembre del 2023.

Nella riunione di ieri con la società, come anticipato da Gazzetta Regionale, Gombar ha comunicato le sue dimissioni, spiegando come questa decisione sia arrivata per una scelta personale.

Rimane adesso da capire anche il destino di Daniele Placido, ex scout di Pinto, il quale lavorava a stretto contatto con l’ormai ex direttore generale della Primavera, ricoprendo il ruolo di direttore tecnico.

Fonte: ilromanista.it