“ON AIR!” – ROSSI: “Chiesa è un altro Dybala, fisicamente non è affidabile”, SABATINI: “Il sogno rischia di diventare un brutto risveglio”, PRUZZO: “E’ un’operazione che non farei”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Solo fra prestiti e giocatori non riscattati la Roma raggiungerà i 42 milioni di euro circa di risparmio lordo sugli stipendi. E ballano altri 22 milioni di giocatori come Karsdorp, Kumbulla, Abraham, Belotti che purtroppo al momento sembrano invendibili… La storia di Kumbulla che resta e Llorente che va via? Non è così, lì ci sono anche di mezzo procuratori che si muovono, che chiamano, che mandano i report a fine partita…”

David Rossi (Rete Sport): “Ramadani a Roma? Voglio sempre ricordare che non è solo il procuratore di Chiesa, magari si vede con Ghisolfi per parlare di altri giocatori… Sui giornali si dice che la Roma vuole puntare su giocatori giovani di qualità abbandonando calciatori con problemi fisici e in là con gli anni. Però Chiesa non è giovane, perchè va per i 27 anni…Baldanzi a 20 anni tra tre anni lo puoi rivendere, Chiesa a 30 anni non lo so. E soprattutto oggi non possiamo dire che è affidabile fisicamente. Poi magari non si farà più male, ma se vediamo il suo storico, è un altro Dybala… Noi abbiamo in testa il Chiesa del Roma-Juventus, ma guardate che non ha giocato sempre in quel modo quest’anno…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Per Politano, come per Chiesa, non sembra ancora esserci una trattativa ma un apprezzamento. Se dovesse concretizzarsi, bisognerà capire poi il futuro di Baldanzi: se hai Politano, Dybala, Chiesa ed El Shaarawy, l’ex Empoli rischia di essere un po’ sacrificato. Baldanzi potrebbe anche andare in prestito a giocare, a meno che Dybala non venga considerato un nove. Magari la Roma pensa di prendere un centravanti di livello, invece di averne 4 in rosa che non ne valgono uno, e poi come alternativa puntare su Dybala…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Da quello che sembra De Rossi vuole prendere giocatori che conosce nel campionato italiano, mentre Ghisolfi punta soprattutto su calciatori campionato francese. Non c’è nessun tipo di lite tra i due, anzi, c’è complicità. Tra ragazzi francesi e italiani speriamo che esca una bella Roma… Friedkin ha un’azienda favolosa che gli fattura 15 miliardi, ma noi perchè dovremmo stare attenti a quello che spende per la Roma del suo patrimonio? Questo prendere le parti dei padroni da parte dei giornalisti non lo capisco…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Politano? Mi sembra che sia più lui che si propone alla Roma che non il contrario… Lukaku dice che Conte è il suo allenatore preferito, mi sembra un’indicazione chiara, penso che la sua avventura nella Roma sia finita…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Quella di Chiesa non è una cosa che si risolve in 24 ore. Però comincio a credere che una speranza ci sia. Politano? Ha 31 anni, ha la pancia piena, ho dei dubbi su di lui. Se lo posso prendere a 5 milioni ok, ma se devo spenderne 15 per Politano, allora vado su Zhegrova del Lille. Con lui sì che direi “magari”….Io in attacco proverei a prendere Guirassy con la clausola da 17 milioni di euro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io l’operazione Chiesa non la farei, andrei su un profilo diverso, meno conosciuto, che magari tra due anni mi diventi il Lookman della situazione. Impronterei il mercato su calciatori giovani, forti, ma che non costino così caro. Bisogna cercali come fa l’Atalanta o il Bologna. Andiamo avanti da anni con prestiti e fine contratto. Se devo prendere Angelino che mi tappa un buco, pazienza, ma se vuoi fare qualcosa di importante devi cambiare marcia…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Chiesa alla Roma verrebbe accolto con molto entusiasmo. Ma considerato il part time di Dybala e Chiesa, il sogno potrebbe diventare un brutto risveglio. Chiesa percepisce 5 milioni e la Juventus chiede 35 milioni per venderlo, ed a un anno dalla scadenza sono veramente troppi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lukaku sarà il grande obiettivo del Napoli se dovesse cedere Osimhen. Ma non sottovaluterei la pista Milan, che ha ottimi rapporti con il Chelsea e se non riusciranno a prendere Zirkzee proveranno con Lukaku. Lukaku dice che decide sempre lui, ma non è così: l’anno scorso aveva scelto la Juventus e alla fine è andato alla Roma…”

