Calciomercato Roma, rispunta Morata per il dopo Lukaku: può liberarsi con 12 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rispunta Alvaro Morata. A distanza di un anno torna di moda il profilo dell’attaccante spagnolo a infiammare il mercato italiano e quello della Roma.

L’attaccante spagnolo è reduce da una buona stagione con la maglia dell’Atletico Madrid (21 gol segnati) ma potrebbe lasciare la Liga per fare ritorno in Serie A, scrive in questi minuti il sito dell’emittente radiofonica Rete Sport.

Ad agevolare una possibile trattativa c’è a clausola rescissoria da 12 milioni di euro presente nel contratto del centravanti 31enne ex Juve. La Roma, alle prese con la gestione del post Lukaku, è tornata a pensarsi. Oltre ai giallorossi, anche Milan e la stessa Juventus sono sulle tracce dello spagnolo.

Fonte: Retesport.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!