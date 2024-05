Il fallimento dei Friedkin: un miliardo di euro nella Roma per restare sempre fuori dalla Champions

NOTIZIE AS ROMA – La vittoria netta dell’Atalanta sul Torino spegne i sogni di Champions della Roma, che per il settimo anno consecutivo non è stata capace di raggiungere le grandi al loro tavolo e di spartire con loro i tanti soldi provenienti da quella competizione.

Un danno economico, ma anche di immagine per il club dei Friedkin, che ora sul mercato faticheranno ad avere appeal con i calciatori da corteggiare in estate. A meno che non si prospetti loro un progetto davvero convincente, in grado di far uscire la Roma da questo anonimato in cui è piombata da anni.

La cura dei Friedkin è servita a poco: i texani hanno immesso quasi un miliardo di euro nelle casse giallorosse da quando sono arrivati a Trigoria tra acquisizione del club, ricapitalizzazioni, un’opa per uscire dalla Borsa e il rimborso da 96 milioni di euro del bond emesso dalla vecchia proprietà.

Sul mercato però i soldi sono evidentemente stati investiti male. Le scelte operate dalla proprietà Usa non sono state indovinate, soprattutto nella scelta degli uomini a cui affidare la costruzione della squadra. La mossa Mourinho si è rivelata un boomerang non potendogli garantire i giocatori di fascia top di cui avrebbe avuto bisogno. Puntare su Tiago Pinto, gm con pochissima esperienza sul mercato, ha fatto il resto.

Adesso i Friedkin hanno operato un cambio piuttosto radicale, affidandosi a Florent Ghisolfi come direttore sportivo e a De Rossi come allenatore per invertire la rotta. I tifosi si augurano che sia la volta buona.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

