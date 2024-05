Rifondazione romanista

AS ROMA NEWS – Rifondazione. Mai come stavolta questa parola deve essere scolpita nella pietra di una Roma che non sa più uscire dal mare di mediocrità in cui sta annaspando da troppi anni. Per mettere la testa fuori da questo pantano di anonimato servono tre cose: soldi, idee chiare e competenza. Oltre al coraggio, anche di operare scelte difficili o impopolari.

La sconfitta del Castellani mette a nudo tutto i limiti di una Roma piccolissima. Il 2 a 1 di Empoli mette il timbro su un’ultima parte di stagione disastrosa al pari della prima da parte dei ragazzi di De Rossi: dopo la vittoria in Europa League sul Milan, la squadra è letteralmente crollata sotto ogni aspetto. Fisico, mentale, tecnico, tattico. L’involuzione è allarmante, e ha portato l’ex capitano a cambiare completamente il tenore delle sue dichiarazioni.

In queste settimane anche De Rossi ha avuto modo di toccare con mano i limiti di una squadra modesta, che merita il posto che occupa. Incapace di centrare l’obiettivo Champions nemmeno nella stagione in cui sarebbe stato sufficiente anche uno scialbo quinto posto. Costretta continuamente a sperare nei favori delle avversarie. Una squadra infarcita di calciatori sopravvalutati e con pochissimo talento. Che va rifondata. Perchè oltre quella posizione, ormai è evidente, questa Roma non può andare.

Ora la palla passa ai Friedkin, che devono tornare a investire pesantemente sul mercato, e in seconda battuta alla coppia De Rossi-Ghisolfi, che devono scegliere con sapienza i calciatori giusti su cui allestire una Roma finalmente competitiva. Che deve essere rifatta fin dalla sue fondamenta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

