CRISTANTE: “Tanti punti da recuperare e la coppa, siamo arrivati cotti a fine stagione. Dobbiamo ripartire da questi ultime mesi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Empoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sull’ultima partita di campionato appena conclusa al Castellani:

La sconfitta di stasera?

“Volevamo finire tutti meglio. È sempre meglio vincere. Volevamo portarla a casa, anche se la partita l’abbiamo fatta. Abbiamo sbagliato tanto in area. Poi con il risultato in bilico, è chiaro che loro hanno tante motivazioni in più e hanno segnato il 2-1”.

Un bilancio della stagione?

“Eravamo arrivati tanto corti all’andata, poi c’è stato il cambio di allenatore. Poi abbiamo fatto un percorso importante ma i punti da recuperare erano tanti e in più c’era la coppa. Con tutte queste dinamiche si arriva un po’ cotti a fine stagione. Dobbiamo ripartire da questi ultimi mesi, dalle prestazioni che abbiamo fatto e cercare di portarla a casa dall’inizio dell’anno perché penso potremo fare davvero ottimi risultati”.

Come si va ora in Nazionale?

“Si deve un po’ recuperare. Si stacca un attimo la testa, c’è il ritiro, poi ci sono un po’ di settimane prima della prima partita ufficiale. Così ci si gestisce. Quando inizierà l’Europeo saremo tutti belli carichi”.

