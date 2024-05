“ON AIR!” – PRUZZO: “Squadra da sesto posto, un errore dare tutte le colpe a Mourinho”, ROSSI: “Sia l’estate della svolta”, LO MONACO: “Pellegrini punto fermo, riflessioni su Cristante”, PETRUZZI: “Conte al Napoli? Sono caz*i…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi ieri era sinceramente avvelenato con i suoi giocatori. Non dico che la partita di ieri gli abbia fatto cambiare idea su alcuni calciatori, ma l’ho visto davvero deluso e arrabbiato. Di Francesco? Mi dispiace per lui, ma il Frosinone va in B per colpa sua, ieri gli sarebbe bastato il pareggio per salvarsi…”

David Rossi (Rete Sport): “Il problema non è Empoli-Roma, ma è molto più generale. La Roma è una cosa seria e va affrontata seriamente. Questa è una squadra da Europa League, non da Champions. Mi aspetto che questa sia l’estate della svolta, e non solo sul mercato. Spero che qualcuno ci racconti quello che accadrà nei prossimi anni con serietà. E spero che questa persona non sarà Daniele De Rossi, perchè lui non basta. Se qualcuno pensava che mettendo lui si metteva un parafulmine, sta roba non basta più. E il primo a pensarlo è proprio De Rossi. La Roma di ieri non mi fa avvelenare: la formazione scesa in campo ieri con Dybala a mezzo servizio è una squadra da decimo posto…”

Vincent Candela (Rete Sport): “La prima cosa che mi aspetto ora è vedere armonia tra ds, allenatore e società. Perchè se ognuno pensa a fare bella figura non si va da nessuna parte. Ora bisogna prendere giocatori sani, che non costano tanto. Ci sono giocatori in giro che sono fortissimi e che ancora non si conoscono, bisogna essere bravi a individuarli. Non puoi puntare solo su prestiti e giocatori a fine contratto, altrimenti non si cresce mai a livello di squadra…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Gasperini è antipatico, ma è forte, bisogna essere onesti… Conte al Napoli mette paura, se il Napoli prende Conte sono problemi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Vedere Di Francesco in quel modo mi ha fatto male… Io però sono sicuro di De Rossi, è un allenatore preparato e lo ha dimostrato. Dopo Roma-Milan tutti queste perplessità su di lui non c’erano, anzi, la gente si lamentava perchè non era ancora stato annunciato il suo rinnovo… De Rossi ha dato una lezione a Pioli, che è un allenatore molto bravo…Il Napoli con Conte? Saranno caz*i l’anno prossimo, ha una rosa forte, è una squadra da primi quattro posti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma, come la giri e come la metti, sempre là arriva… Mourinho doveva andare via subito quando ha visto il suo presidente fregarsene del furto della finale di Budapest. Lui fa uno degli sbagli più grandi della sua carriera, quella di non andarsene immediatamente da Roma. Lì è finita tutta la storia. La cartina di tornasole è questa: arriva De Rossi e capisce che ci sono calciatori importantissimi come Smalling, Paredes, Pellegrini, Dybala che avevano palesemente accannato Mourinho. Lui li ha fatti tornare: Pellegrini aveva ripreso a segnare, Smalling era rinato, Paredes era tre anni che non giocava… Quando ricrolla la Roma? Quando sti 4-5 hanno riaccannato un’altra volta…Qua il problema sono i giocatori, e se n’è accorto anche De Rossi. Che in questi ultimi giorni ha fatto capire che questi sono da mandare via. Zalewski non so cosa faccia in un campo di calcio di Serie A…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Invito a fare delle riflessioni su Cristante. Che è un giocatore importante nella rosa di una squadra, ma che non può essere il perno di una Roma che ha già Paredes in cabina di regia. Lì una scelta andrà fatta, ne sono sicuro. A Pellegrini affiderei le chiavi del centrocampo della Roma del prossimo anno nonostante le considerazioni negative dell’ultimo periodo. Spero si possa trovare un piano dal punto di vista atletico che possa restituirlo alla sua dignità. Però lui è un punto fermo della Roma, su Cristante invece qualche riflessione la farei. Così come sulla difesa: per me Mancini e Ndicka non possono essere la coppia di centrali con cui affrontare una stagione intera. Lì serve qualcosa di importante. Lukaku? Probabilmente andrà via, è il primo rinforzo chiesto da Conte al Napoli, ammesso che firmi, perchè lì c’è un problema di diritti di immagine che non è facilissima da superare. Ma se Conte firma, il primo acquisto che ha chiesto è Lukaku…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La partita di ieri ha tolto dei dubbi a De Rossi, ora bisogna partire con un gruppo diverso, con altre radici e un’altra filosofia. Ci saranno delle scommesse da fare, perchè non abbiamo l’arabo alle spalle. Sperando che gli errori fatti in queste stagioni servano a qualcosa… Aouar è il giocatore che mi ha deluso di più, pensavo fosse in grado di dare qualcosa a questa squadra, e invece…Ha comunque segnato 4 gol quest’anno. Per me rimane un giocatore che non è quello che abbiamo visto quest’anno. Probabilmente è capitato nella squadra sbagliata, è un centrocampista offensivo, un trequartista. Ieri ha sbagliato 3 o 4 disimpegni che non sono da lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sogno Champions? Non lo hai manco sfiorato. Hai perso tutti gli scontri con le squadre superiori. E’ una stagione deludente. I calciatori questi risultati ti hanno dato in questi ultimi tre anni. Questo è il livello della squadra… Mourinho con questa squadra ha fatto due finali. Io ho paura che passi il messaggio che la Roma abbia fatto questi sesti posti per colpa dell’allenatore precedente. Mourinho era a 4 punti dal quarto posto, sei finito a sette punti da quella posizione… Non voglio togliere responsabilità a Mourinho, ci sono state delle difficoltà accentuate da un rapporto che era finito, ma in campo ci vanno i calciatori. Che hanno evidenziato i soliti limiti, anche di tenuta fisica. Questo è il loro livello, più in là non riescono ad andare. Bisogna fare una disamina sulla reale forza di questa squadra. Perchè se si dà tutta la colpa al precedente allenatore si commette un errore…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Alla Roma non do la sufficienza, ha di nuovo fallito l’obiettivo. Non so di chi sia la colpa, se sono gli allenatori, i giocatori, i tifosi, l’ambiente…non so cosa sia. Ma la Roma che non va in Champions da tutti questi anni è una cosa grave…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non raggiunge la sufficienza in questa stagione. Ha cominciato in maniera molto brutta, tra i due allenatori quello che ha fatto peggio è stato Mourinho, con De Rossi almeno ha giocato a calcio, poi però è crollata pagando in maniera esagerata il calo fisico. In Europa la Roma non ha fatto male, però non raggiunge la sufficienza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il bicchiere deve essere considerato mezzo vuoto: la Roma va in Europa League ed è il risultato minimo per una squadra che per valori non è all’altezza dell’Inter, ma ha comunque una rosa importante. Campionato non terribilmente negativo, ma di certo non positivo. Il rendimento però tra i due allenatori è completamente differente: la media punti di Mourinho è di 1,45, quella di De Rossi vicina al due. La differenza c’è stata. Il bilancio complessivo è da 5,5…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “De Rossi con la Roma è partito da sotto zero, recuperando calciatori e punti, arrivando in semifinale di Europa League battendo il Milan, squadra globalmente superiore alla Roma… Quelle sono cose che restano. Alla fine non ha raccolto nulla, ma ricordiamoci dove ha preso la Roma…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!