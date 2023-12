Calciomercato Roma, saltata la trattativa per Bonucci: i motivi del no dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Saltato l’affare Bonucci. La Roma ha deciso di non proseguire la trattativa con il difensore centrale ex Juventus. A scriverlo è l’edizione del Corriere dello Sport on line.

Decisiva non tanto la volontà della piazza, fin da subito in subbuglio per il possibile acquisto del calciatore, quanto per l’operazione in sé: la proprietà ha giudicato troppo oneroso l’esborso (2 milioni lordi) previsto per l’arrivo di un giocatore di quasi 37 anni.

La Roma prosegue dunque la ricerca di un difensore, da consegnare il prima possibile a Mourinho. La caccia continua, con Bonucci che non è più considerato una delle alternative possibili per la retroguardia giallorossa.

Fonte: Corrieredellosport.it